〔美国股市〕小幅收高,但投资人因担心企业支出疲弱而表现谨慎

* 道指收高0.20%,标普500指数升0.3%,Nasdaq指数收高0.15%

* 宝洁公布业绩后攀升

* 公布业绩的标普500企业中仅有36%营收胜预期

* 苹果股价回落,盘后公布业绩

路透纽约10月25日电---美国股市周四小幅收涨,市况仍然平淡无奇,因忧虑企业支出疲弱,使投资人持谨慎态度.

盘中有不少亮点,宝洁(宝硷)(PG.N)升2.9%.报70.07美元,此前该公司公布的财报较预期强劲.但这不足以激励投资人走出近几日大跌的阴霾.

投资人在等待盘后苹果(AAPL.O)发布季报.

标普500指数在过去五个交易日大跌3.6%,多家大型跨国企业公布的业绩令人失望,直指全球需求疲弱已消耗了购买热情.

美国公布的9月耐久财订单增幅大于预期,但扣除飞机的非国防资本财持平,企业投资显露停滞迹象.[US-ECI-CMN]

汤森路透数据显示,在迄今已经公布业绩的约244家标普500指数成份股企业中,62.3%业绩胜预期,略高于62%的均值.

但本季营收表现不佳,仅有36.3%的企业营收优于预期,历史均值为62%.

"今天有约50家企业发布财报,盈利胜预期但营收不及预期的情况持续,"National Penn Investors Trust Company高级副总裁Terry Morris表示.

大环境的不确定性也对股市有压制,因美国大选临近,且财政悬崖也迫在眉睫.

"财政悬崖因素肯定在继续重压市场.如果没有这层压力,股市可能会更高,"Morris表示.

道琼工业指数.DJI收升26.34点,或0.2%,至13,103.68点;标准普尔500指数.SPX收涨4.22点,或0.3%,至1,412.97点.Nasdaq指数.IXIC升4.42点,或0.15%,至2,986.12点.

科技巨擘苹果盘后发布了业绩.该公司公布第四季每股盈利(EPS)为8.67美元;营收为360亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场原本预计苹果第四季EPS为8.75美元,营收为358亿美元.苹果常规交易时段收挫1.2%,报609.54美元.[AAPL.O-CMN]苹果公布业绩后,美国股指期货下滑.

日用品生产商高露洁(Colgate-Palmolive)(CL.N)跌1.8%,报104.60美元,此前该公司发布削减成本计划,包括在2016年底前裁员6%.

成交相对清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约61.8亿股.

纽约证交所涨跌股之比为约3:2,Nasdaq市场则为约7:5.(完)

--编译 李军;审校 母红

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