〔加拿大汇市〕加元兑美元小涨,在震荡交投中跟随商品价格和股市走势

芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因获利了结和巴西丰收预期
路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(COBT)周四走低，交易商称，因技术性卖盘和连升两日后出现获利了结。巴西收割继续推进，预计今年收成可能创纪录也拖累大豆表现。
路透多伦多10月25日电---加元兑美元周四小涨,在震荡交投中跟随商品价格和股市走势.
但加元回吐稍早因英国和中国经济数据令人鼓舞录得的多数升幅,但被美国经济不确定性所抵消,且投资人消化近期加拿大央行发出的复杂信号.
周三公布的路透调查显示加拿大一级交易商预计加拿大央行将到明年第四季或2014年才会升息.
加元兑美元CAD=D4收报0.9939加元或1.0061美元,周三收报0.9949加元或1.0051美元.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(COBT)周四走低，交易商称，因技术性卖盘和连升两日后出现获利了结。巴西收割继续推进，预计今年收成可能创纪录也拖累大豆表现。
路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收跌，交易商称，因技术性卖盘，和指标5月合约早盘触及一周半高位后出现获利了结。
路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下滑，交易商称，因连涨两日后的获利了结等技术性卖盘，且受大豆期货走软牵连。