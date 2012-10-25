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市场报道 | 2012年 10月 26日 星期五 05:25 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元小涨,在震荡交投中跟随商品价格和股市走势

路透多伦多10月25日电---加元兑美元周四小涨,在震荡交投中跟随商品价格和股市走势.

但加元回吐稍早因英国和中国经济数据令人鼓舞录得的多数升幅,但被美国经济不确定性所抵消,且投资人消化近期加拿大央行发出的复杂信号.

周三公布的路透调查显示加拿大一级交易商预计加拿大央行将到明年第四季或2014年才会升息.

加元兑美元CAD=D4收报0.9939加元或1.0061美元,周三收报0.9949加元或1.0051美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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