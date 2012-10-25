〔韩国数据〕10月消费者信心跌至九个月低位,通胀预估和9月持平

路透首尔9月26日电---韩国央行周五公布的数据显示,10月消费者信心指数小跌至九个月低位,因全球经济前景低迷,凸显未来消费者支出将进一步减弱.

韩国央行在声明中表示,其10月消费者信心指数降至98,之前在8月和9月均为99.

该指数自2009年初以来从没有跌至98以下,当时全球经济正走出数十年来最严重的衰退,不过,该指数曾多次触及98,上一次是在今年1月.

该指数低于100,表示预期经济与生活条件恶化的消费者多于预期好转的消费者.

消费者对未来12个月通胀率的预估中值为3.4%,和9月持平.

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