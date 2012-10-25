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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 06:07 BJT

〔表格〕新西兰9月贸易逆差为7.91亿新西兰元,对澳洲出口减少

路透惠灵顿10月26日电---周五公布的数据显示,新西兰9月连续第二个月录得贸易逆差,对中国出口大幅增加未能抵消对澳洲出口骤降的影响,年度仍为贸易逆差.

新西兰统计局数据显示,新西兰9月贸易逆差7.91亿新西兰元,截至9月一年贸易逆差为8.88亿新西兰元.

新西兰8月贸易逆差修正后为8.09亿新西兰元.

路透调查的分析师预计9月贸易逆差为8.25亿新西兰元、年度逆差为9亿.

对澳洲出口值同比减少8.3%,对中国出口则猛增23%.

月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)

12年9月 前月 上年同期

贸易收支 逆差7.91 逆差8.09(逆差7.89) 逆差7.88

出口 33.1 33.1(33.2) 34.4

进口 41.0 41.2(41.0) 42.3

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年度数据:(单位为亿新西兰元)

截至12年9月一年 截至12年8月一年 截至11年9月一年

贸易收支 逆差8.9 逆差8.8(逆差8.7) 顺差6.9

出口 467.7 469.1 468.0

进口 476.6 477.8 461.0

新西兰统计局称,10月数据将于11月27日公布.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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