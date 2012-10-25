〔表格〕新西兰9月贸易逆差为7.91亿新西兰元,对澳洲出口减少

港报财经评论：美升港整固，机遇在个股--经济日报3月3日

只是据其所构思的「1万亿美元」基建计划，实际运作起上来，会遇多少困难？另外，特朗普对外围贸易政策制定的披露，还是少，这也是可能于后市引起动荡的潜伏引爆点，这就要放长双眼睇！