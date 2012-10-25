〔表格〕新西兰9月贸易逆差为7.91亿新西兰元,对澳洲出口减少

《台湾重要政经日程》--3月3日-10月10日
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路透惠灵顿10月26日电---周五公布的数据显示,新西兰9月连续第二个月录得贸易逆差,对中国出口大幅增加未能抵消对澳洲出口骤降的影响,年度仍为贸易逆差.
新西兰统计局数据显示,新西兰9月贸易逆差7.91亿新西兰元,截至9月一年贸易逆差为8.88亿新西兰元.
新西兰8月贸易逆差修正后为8.09亿新西兰元.
路透调查的分析师预计9月贸易逆差为8.25亿新西兰元、年度逆差为9亿.
对澳洲出口值同比减少8.3%,对中国出口则猛增23%.
月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)
12年9月 前月 上年同期
贸易收支 逆差7.91 逆差8.09(逆差7.89) 逆差7.88
出口 33.1 33.1(33.2) 34.4
进口 41.0 41.2(41.0) 42.3
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年度数据:(单位为亿新西兰元)
截至12年9月一年 截至12年8月一年 截至11年9月一年
贸易收支 逆差8.9 逆差8.8(逆差8.7) 顺差6.9
出口 467.7 469.1 468.0
进口 476.6 477.8 461.0
新西兰统计局称,10月数据将于11月27日公布.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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只是据其所构思的「1万亿美元」基建计划，实际运作起上来，会遇多少困难？另外，特朗普对外围贸易政策制定的披露，还是少，这也是可能于后市引起动荡的潜伏引爆点，这就要放长双眼睇！
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