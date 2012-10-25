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市场报道 | 2012年 10月 26日 星期五 05:23 BJT

〔加拿大股市〕止住四日跌势,金矿股受业绩带动大涨

路透多伦多10月25日电---加拿大股市主要股指周四收高,因矿业股Goldcorp Inc (G.TO)和Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO)公布的业绩强劲,加之全球经济数据令人鼓舞,扶助提振多数类股.

加拿大第二大进口商Goldcorp公布季度获利增长48%,带动该股劲扬6.89%,报43.60加元,该股对指数贡献最大.

Goldcorp和Agnico Eagle业绩扶助提振原材料股大涨2.15%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE结束四日连跌,升105.21点,或0.86%,收报12,300.23点.大盘10大类股有八种收高,能源股升0.8%,金融股升0.35%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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