〔国际油市〕油价上涨,成品油因飓风Sandy而受到支撑

港报财经评论：美升港整固，机遇在个股--经济日报3月3日
只是据其所构思的「1万亿美元」基建计划，实际运作起上来，会遇多少困难？另外，特朗普对外围贸易政策制定的披露，还是少，这也是可能于后市引起动荡的潜伏引爆点，这就要放长双眼睇！
* 最新一周美国初请失业人数下跌
* 英国第三季经济增长
路透纽约10月25日电---布兰特原油期货周四小升,此前连跌七个交易日,因飓风Sandy对美国东岸的汽油和取暖油供应构成威胁,提振市场.
汽油期货领升油市,在午后交易中升逾2%,取暖油也上扬,因Sandy向北推移.预料阿巴拉契亚山附近地区将降大雪,且东海岸炼厂营运可能中断,这扶助推高价格.
布兰特原油可望终止自2010年7月来的最长跌势,但本周仍可能下跌.美国原油库存增加,北海Buzzard油田预计将恢复生产,以及欧债危机的不确定性持续等因素拉低布兰特原油价格.
油价从英国数据中得到进一步支持.周四公布的官方数据显示,英国第三季国内生产总值(GDP)初值较前季增长1.0%,录得五年来最强劲季度成长,路透调查预估为增长0.6%.[ID:nSB2067957][ID:nSB2067031]
布兰特12月原油期价LCOc1升0.64美元,结算价报每桶108.49美元,盘中一度跌穿100日移动均线切入位107.58美元,触及107.46美元的日低.
美国12月原油CLc1升0.32美元,结算价报每桶86.05美元,日内高位在86.75美元.
美国RBOB汽油RBc1上涨7.34美分,结算价报每加仑2.67美元,结束10日连跌态势.
美国上周初请失业金人数下降,支持油价,但初请失业金人数四周均值上升.9月耐久财订单升幅多于预期.但扣除飞机的非国防资本财基本持平.
耐久财数据支持了企业推迟投资的观点,因为担忧美国国会难以避免在2013年大幅增税和减少支出.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
12月原油 86.05 0.32 0.4% 85.23 86.75 197,969 298,160
1月原油 86.60 0.31 0.4% 85.79 87.29 49,088 72,156
11月RBOB汽油 2.6764 0.0734 2.8% 2.6051 2.6909 28,481 34,505
12月RBOB汽油 2.6323 0.0410 1.6% 2.5893 2.6381 62,178 54,172
11月取暖油 3.0621 0.0227 0.8% 3.0397 3.0721 18,808 26,889
12月取暖油 3.0452 0.0188 0.6% 3.0255 3.0584 55,555 59,538
ICE合约
12月布兰特 108.49 0.64 0.6% 107.46 109.28 206,902 233,367
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 363,443 571,286 554,854 1,579,676 -679
汽油 145,401 138,662 152,303 277,817 1,989
取暖油 130,226 143,004 149,132 323,313 2,132(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
只是据其所构思的「1万亿美元」基建计划，实际运作起上来，会遇多少困难？另外，特朗普对外围贸易政策制定的披露，还是少，这也是可能于后市引起动荡的潜伏引爆点，这就要放长双眼睇！
美国1月份通胀升至近4年半高位，逼近联储局加息指标的2%。其实，周三早市美元、美债、黄金等资产都已因美国总统特朗普国会发言利好而异动，通胀数据只是锦上添花。虽然美股急升代表对经济前景睇好，但香港却是另一回事，因没有像美国的高速经济动能支援，将要「硬食」加息效应，股楼都有很大风险。
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。