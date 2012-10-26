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货币新闻 | 2012年 10月 27日 星期六 01:26 BJT

〔标题新闻〕墨西哥副财长称G20会议将敦促成员国降低经济不确定性,汇率弹性仍是主要议题

G20为20国集团

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8LQ0IM]

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