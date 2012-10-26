版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 27日 星期六 01:43 BJT

〔标题新闻〕马萨诸塞州证券监管机构就泄漏Facebook保密信息对花旗等大型投行展开调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8LQB4Q]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐