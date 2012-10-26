〔全球金市〕金价在美国公布强劲GDP数据后反弹,但本周收低

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
* 金价势将录得逾一年来首次三周连跌
* 对美联储刺激措施的疑虑引发跌势
* 金价可能在1,800美元下方面临技术阻力
路透纽约10月26日电---现货金价周五小涨,此前数据显示美国第三季经济成长加速,但金价势将录得逾一年来首次三周连跌,因对美国联邦储备理事会(FED,美联储)货币刺激措施的未来不确定.
在美国商务部公布第三季国内生产总值(GDP)成长年率为2%,优于预期后,金价扭转稍早跌势.
但分析师表示,对全球经济复苏的不确定性,以及对美国货币政策前景的疑虑可能殃及黄金的吸引力,因黄金是对冲通胀的工具.
在1817 GMT,现货金XAU=升0.02%,报每盎司1,712.23美元.
现货金本周可能下跌0.5%,这是逾一年内首次连跌三周.去年9月,金价在创下1,920美元上方的纪录高位后连挫四周.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价微跌0.06%,报1,711.9美元,路透初步数据显示,收盘时成交量低于30日均值.
交易商表示,本周12月期金跌0.7%,部分因报导称美联储主席贝南克向密友表示即便总统奥巴马在11月6日大选中成功连任,他可能也不会接受第三个任期.
SICA Wealth投资长Jeffrey Sica表示,"如果没有贝南克,美联储的货币刺激措施可能大打折扣,这将对金价构成压力."
Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示,技术图表显示,金价在数次逼近强大阻力位1,800美元后面临技术压力,自去年11月金价都未能突破该水准.
现货银XAG=跌0.09%,报每盎司32.04美元.
现货铂金XPT=跌1.38%,报1,546.25美元,现货钯金XPD=下挫1.28%,至594.0美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1711.90 -1.10 -0.1 1701.40 1719.90 117,108
COMEX白银期货 SIN2 32.036 -0.042 -0.1 31.600 32.380 33,465
COMEX铂金期货 PLN2 1546.00 -22.80 -1.5 1540.90 1579.50 11,161
COMEX钯金期货 PAU2 595.40 -9.10 -1.5 594.50 609.15 3,392
现货金 XAU= 1711.50 0.31 0.0 1701.30 1718.30
现货银 XAG= 32.080 0.010 0.0 31.620 32.330
现货铂金 XPT= 1540.75 -19.55 -1.3 1543.25 1573.24
现货钯金 XPD= 594.39 -7.31 -1.2 597.52 607.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 李军;审校 母红
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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