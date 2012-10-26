〔美国股市〕ADR走低,因企业业绩滑坡加重对经济的忧虑

路透纽约10月26日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五走低,因企业财报和财测直至全球经济成长迟滞.

周五公布的数据显示,美国第三季经济成长加速,但仍凸显经济复苏疲弱.

以市值计全球最大的保险公司中国人寿(601628.SS)(2823.TW)(LFC.N)大跌1.64%,报43.65美元,之前该公司宣布自2008年以来首次录得季度亏损,因大额减计股市亏损.

电信设备生产商爱立信(ERICb.ST) ERIC.A大跌4.3%,报8.679美元,之前该公司报告核心业务获利骤降42%,并承诺将进一步削减成本,以应对严酷的竞争和订单不断减少的局面.

近期,一众全球性大公司公布疲弱获利和谨慎财测.其中科技巨擘苹果(AAPL.O)在周四盘后公布令人失望的业绩.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.44%,本周回落1.7%.标普500指数.SPX.INX收跌0.07%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收低0.33%.泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3收涨0.13%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS大跌0.83%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA回落0.2%.

日本汽车制造商ADR走低,与中国间的领土争端引发中国民众举行反日游行示威,并抵制日货,汽车销售受到拖累.

丰田(7203.T)(TM.N)跌1.4%,报77.36美元;本田(7267.T)(HMC.N)挫2.6%,报31.58美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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