〔美国股市〕受苹果从日低强劲反弹支撑几收平盘,但本周收挫

标题新闻：意大利1月经季调失业率持稳于11.9%仍处一年半高位附近，新增约3万个岗位--统计局
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* 道指收高0.03%,标普500指数微跌0.07%,Nasdaq指数收高0.06%
* 苹果业绩令人失望,但股价仅收低0.9%
* 美国第三季经济成长加速,但仍疲弱
* 本周道指收跌1.8%,标普500指数收挫1.5%,Nasdaq指数回落0.6%
路透纽约10月26日电---美国股市周五收盘基本持平,在小跌后反弹,逢低吸纳的买家推动苹果(AAPL.O)从低位反弹,他们还买入近期因业绩令人失望而受创的个股.
但本周股市下滑,因一系列企业公布疲弱业绩,特别是美国跨国公司.
苹果从日低强劲反弹,但仍收低0.9%,报604美元.这一全球市值最大的上市公司周四收盘后公布的利润率前景疲弱,令分析师意外,且该公司季度盈利和iPad销售也不及预期,周五盘中该股一度跌至591美元.
半导体股指数.SOX升0.5%,因包括英特尔(INTC.O)在内的多家企业从上周跌势中反弹,当时英特尔公布的净利和营收不及预期.英特尔收高1.2%,报21.95美元.
"由于投资人选择逢低买入苹果,我认为这给予市场更多信心买入其他个股."Wedbush Morgan高级交易员Michael James表示.
美国公布第三季经济成长2%,优于预期,但投资人对此无甚反应.该数据证实了经济复苏将缓慢的分析师观点.
道琼工业指数.DJI小升3.53点,或0.03%,至13,107.21点;标准普尔500指数.SPX收跌1.03点,或0.07%,至1,411.94点.Nasdaq指数.IXIC微升1.83点,或0.06%,至2,987.95点.
本周,道指收跌1.8%,标普500指数收挫1.5%,Nasdaq指数回落0.6%.
汤森路透数据显示,在迄今已经公布业绩的标普500指数成份股企业中,62.5%业绩胜预期,略高于62%的均值.
但本季营收表现不佳,仅有36.9%的企业营收优于预期,历史均值为62%.
亚马逊(AMZN.O)未受市场颓势影响,大涨6.9%,报238.24美元,因分析师表示,其支出计划将损及利润,但长远而言会提振获利.
投资人部分注意力周五可能受到有关飓风Sandy消息的干扰.下周初该飓风会在包括纽约在内的美国东海岸登陆.此前其横扫加勒比,已造成至少41人死亡.
纽约证交所表示,计划正常交易,但如有必要会有应急方案保持市场运作.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约60.2亿股.
纽约证交所涨跌股之比为约12:17,Nasdaq市场则为约5:7.(完)
--编译 李军;审校 母红
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