〔USDA报告〕截至11月4日当周美国作物生长报告摘要(表)

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透华盛顿11月5日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 11/04/12 10/28/12 11/04/11 五年均值
冬麦生长状况
- 优 4 4 7 --
- 良 35 36 42 --
- 普通 42 45 36 --
- 差 14 11 9 --
- 很差 5 4 6 --
玉米收割率 95 91 85 71
棉花收割率 64 50 68 58
大豆收割率 93 87 91 86
稻米收割率 95 94 95 95
冬麦播种率 92 88 92 90
冬麦出苗率 73 63 73 74(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
FDIC：联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国第四季GDP环比年率未修正，持平于前值增长1.9%。 美国1月商品贸易逆差692亿美元，趸售库存下降0.1%。 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)公布，美国2月消费者信心指数上升至2001年7月来最高114. 8，预估为111.0，1月经修正后为111.6，前值为111.8。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (1