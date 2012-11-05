美国各类经济指标总览--2012/11/5

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国供应管理协会(ISM)周一公布,10月非制造业指数为54.2,预估为54.7; 9月为55.1.ISM美国10月非制造业企业活动分项指数为55.4(预估为59.5),为6月来最低.ISM美国10月非制造业就业分项指数为54.9,为3月来最高.[ID:nEAPA50DM1]
当前值 前次值
失业率(%) 7.9(10月) 7.8(9月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加17.1(10月) 增加14.8(9月修正值)
平均时薪(%) 持平(10月) +0.3(9月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.6(9月) +0.6%(8月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(9月) +0.1(8月)
实质所得(%) 持平(9月) -0.6(8月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +1.1(9月) +1.7(8月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(8月) +0.4(7月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.0(第三季初值) +1.3(第二季终值)
GDP平减指数(%) +2.9(第三季初值) +1.5(第二季终值)
零售销售(%) +1.1(9月) +1.2(8月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差442.2(8月) 逆差424.7(7月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第三季) +0.5(第二季修正值)
工业生产(%) +0.4(9月) -1.4(8月修正值)
产能利用率(%) 78.3(9月) 78.0(8月修正值)
初请失业金人数(万人) 36.3(10月27日当周) 37.2(10月20日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 盈余750(9月) 赤字1,910(8月)
领先指标(%) +0.6(9月) -0.4(8月修正值)
个人所得(%) +0.4(9月) +0.1(8月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(9月) +0.4(8月)
消费者信贷(亿美元) 增加181.2(8月) 减少24.5(7月修正值)
企业库存(%) +0.6(8月) +0.8(7月修正值)
建筑支出(%) +0.6(9月) -0.1(8月修正值)
消费者信心 72.2(10月) 68.4(9月修正值)
房屋开工(万户) 87.2(9月) 75.8(8月修正值)
建筑许可(万户) 89.0(9月) 80.1(8月)
成屋销售(万户) 475(9月) 483(8月修正值)
新屋销售(万户) 38.9(9月) 36.8(8月修正值)
工厂订单(%) 4.8(9月) -5.1(8月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +9.8(9月修正值) -13.1(8月修正值)
供应管理协会非制造业指数 54.2(10月) 55.1(9月)
供应管理协会制造业指数 51.7(10月) 51.5(9月)
趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)
进口物价(%) +1.1(9月) +1.1(8月修正值)
出口物价(%) +0.8(9月) +1.0(8月修正值)
单位劳工成本(%) -0.1(第三季初值) +1.7(第二季修正值)
非农业生产率(%) +1.9(第三季初值) +1.9(第二季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 利棣儿;审校 母红
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
FDIC：联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国第四季GDP环比年率未修正，持平于前值增长1.9%。 美国1月商品贸易逆差692亿美元，趸售库存下降0.1%。 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)公布，美国2月消费者信心指数上升至2001年7月来最高114. 8，预估为111.0，1月经修正后为111.6，前值为111.8。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (1