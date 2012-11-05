美国各类经济指标总览--2012/11/5

美国供应管理协会(ISM)周一公布,10月非制造业指数为54.2,预估为54.7; 9月为55.1.ISM美国10月非制造业企业活动分项指数为55.4(预估为59.5),为6月来最低.ISM美国10月非制造业就业分项指数为54.9,为3月来最高.[ID:nEAPA50DM1]

当前值 前次值

失业率(%) 7.9(10月) 7.8(9月修正值)

非农业就业岗位(万) 增加17.1(10月) 增加14.8(9月修正值)

平均时薪(%) 持平(10月) +0.3(9月)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.6(9月) +0.6%(8月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.1(9月) +0.1(8月)

实质所得(%) 持平(9月) -0.6(8月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +1.1(9月) +1.7(8月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.2(8月) +0.4(7月)

国内生产总值(GDP)(%) +2.0(第三季初值) +1.3(第二季终值)

GDP平减指数(%) +2.9(第三季初值) +1.5(第二季终值)

零售销售(%) +1.1(9月) +1.2(8月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差442.2(8月) 逆差424.7(7月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第三季) +0.5(第二季修正值)

工业生产(%) +0.4(9月) -1.4(8月修正值)

产能利用率(%) 78.3(9月) 78.0(8月修正值)

初请失业金人数(万人) 36.3(10月27日当周) 37.2(10月20日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 盈余750(9月) 赤字1,910(8月)

领先指标(%) +0.6(9月) -0.4(8月修正值)

个人所得(%) +0.4(9月) +0.1(8月)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(9月) +0.4(8月)

消费者信贷(亿美元) 增加181.2(8月) 减少24.5(7月修正值)

企业库存(%) +0.6(8月) +0.8(7月修正值)

建筑支出(%) +0.6(9月) -0.1(8月修正值)

消费者信心 72.2(10月) 68.4(9月修正值)

房屋开工(万户) 87.2(9月) 75.8(8月修正值)

建筑许可(万户) 89.0(9月) 80.1(8月)

成屋销售(万户) 475(9月) 483(8月修正值)

新屋销售(万户) 38.9(9月) 36.8(8月修正值)

工厂订单(%) 4.8(9月) -5.1(8月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +9.8(9月修正值) -13.1(8月修正值)

供应管理协会非制造业指数 54.2(10月) 55.1(9月)

供应管理协会制造业指数 51.7(10月) 51.5(9月)

趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)

进口物价(%) +1.1(9月) +1.1(8月修正值)

出口物价(%) +0.8(9月) +1.0(8月修正值)

单位劳工成本(%) -0.1(第三季初值) +1.7(第二季修正值)

非农业生产率(%) +1.9(第三季初值) +1.9(第二季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2

(第二季初值) (第二季修正值) (完)