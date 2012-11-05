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货币新闻 | 2012年 11月 6日 星期二 00:27 BJT

〔USDA报告〕11月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月5日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 11/01/12 10/25/12 10/25/12 11/03/11

初值 修正值 前值

小麦 13,997 9,700 9,700 13,742

燕麦 0 0 -- 16

大麦 1 976 -- 68

玉米 14,685 15,564 15,516 24,325

高粱 653 537 -- 1,673

大豆 59,442 63,862 63,358 52,122

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 416,813 475,944

燕麦 418 228

大麦 5,447 5,524

玉米 158,000 250,440

高粱 19,695 19,274

大豆 369,619 260,167

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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