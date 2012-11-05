〔USDA报告〕11月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透11月5日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 11/01/12 10/25/12 10/25/12 11/03/11
初值 修正值 前值
小麦 13,997 9,700 9,700 13,742
燕麦 0 0 -- 16
大麦 1 976 -- 68
玉米 14,685 15,564 15,516 24,325
高粱 653 537 -- 1,673
大豆 59,442 63,862 63,358 52,122
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 416,813 475,944
燕麦 418 228
大麦 5,447 5,524
玉米 158,000 250,440
高粱 19,695 19,274
大豆 369,619 260,167
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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FDIC：联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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