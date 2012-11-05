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债券 | 2012年 11月 6日 星期二 00:36 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.150%,投标倍数为4.76

路透华盛顿11月5日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.150

中值 0.140

低值 0.115

投资 0.152

价格 99.924167

高值得标比率 46.81%

投标倍数 4.76

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,000,555,900

总投标 133,239,619,000

竞争性投标得标 27,188,321,900

非竞争性投标得标 362,234,000

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/11/08

到期日 2013/05/09

CUSIP码 912796AF6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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