〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.150%,投标倍数为4.76

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透华盛顿11月5日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.150
中值 0.140
低值 0.115
投资 0.152
价格 99.924167
高值得标比率 46.81%
投标倍数 4.76
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 28,000,555,900
总投标 133,239,619,000
竞争性投标得标 27,188,321,900
非竞争性投标得标 362,234,000
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/11/08
到期日 2013/05/09
CUSIP码 912796AF6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 母红
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
FDIC：联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选