〔欧洲汇市〕英镑兑欧元因英国数据从一个月高位回落,关注英央行会议

* 英镑兑美元下滑,此前英国服务业PMI数据令人失望

* 大部份投资人预期英国央行周四会议将按兵不动

* 预料欧债危机及美国总统举选将主导汇市走势

路透伦敦11月5日电---英镑兑欧元周一从一个月高位回落,兑美元亦下跌,此前英国公布的服务业增长幅度低于预期,表示经济的潜在脆弱.

周一公布的调查显示,英国10月服务业增长速度为近两年最慢,对于前景的乐观情绪消退,显示英国经济复苏势头脆弱.10月Markit/CIPS服务业制造业采购经理人指数(PMI)由9月的52.2降至50.6,仅在荣枯分水岭上方不远.[ID:nSB2084103]

形成对照的是,近期数据显示欧元区制造业和服务业活动萎缩,这一因素很可能为英镑兑走势挣扎的欧元提供强大支持.

稍早欧元全面下跌,因投资人重新忧虑希腊能否推进至关重要的劳工市场改革以取得更多救助.

欧元兑英镑EURGBP=D4日内持平在0.8005英镑,从0.7986英镑低位反弹,此为10月2日来的最低.短期阻力位在其55日移动均线切入位0.8012英镑,据称在0.8030/40英镑上方挂有卖盘.

英镑兑走强的美元GBP=D4下跌0.4%,至1.5962美元,交易商说在1.5980有英国出口商的买盘,支持位在10月24日低位1.5935.据称在1.5930美元下方挂有止损卖单,一些交易商预计英镑将跌至1.5914美元,此为10月23日触及的低位.

技术分析师表示,英镑跌穿55日移动均线切入位1.6046美元,可能跌至其100日移动均线切入位1.5853.

周二英国将公布工业生产数据,如果数据令人失望,对英国央行将进一步印钞的预期将升温.

周四英国央行将公布政策决定,多数分析师预期在2013年初前,英国央行将维持其资产购买计划不变.分析师也预期周四英国央行会议将维持其利率不变.

周二美国将进行总统大选,现任总统奥巴马及对手共和党总统候选人罗姆尼在民意调查中的支持率难分伯仲,这次选举也主导英镑兑美元的走势.

有关选举的不确定性驱动避险资金流向美元,推高了美元兑英镑.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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