〔欧元债市〕两年期德债收益率转为负值,因投资人寻求避险

* 德债触及两个月高位,两年期公债收益率转为负值

* 希腊议会投票、美国大选支撑避险需求

* 西班牙公债在周四标售前有卖压

路透伦敦11月5日电---两年期德债收益率周一跌穿零水准,因美国总统大选前景不明,且在关乎希腊命运的议会投票前低风险资产上扬.

西班牙周四将标售45亿欧元公债,其中包括去年年中公债标售以来年期最长的券种,西班牙公债今日承压.

希腊政府周一向议会提交了新的撙节措施方案.该国想要确保获得更多金援、避免破产,必须赢得议会通过.议会预计将在周三就该方案进行投票.

欧元区风险最低的德债上涨,因投资人买入安全的、流动性资产,以防希腊投票结果有意外.

两年期德债收益率DE2YT=TWEB跌至-0.01%,为9月初来首次跌至负值,德债期货FGBLc1收高26个跳动点,报142.13.

一位欧盟高官周一表示,下周欧元区财长在布鲁塞尔的会议上不太可能达成令希腊获得流动资金的协议.

对希腊投票结果的不确定性殃及对欧元区评等较低国家公债的兴趣,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升10个基点,报5.77%.

交易商表示,上周五西班牙宣布计划本周稍后发售五年期新债和20年期公债,令部分投资人措手不及,促使了抛售.

在周二美国总统大选前,市场交投预计将迟滞,倾向避险,因全球最大经济体财政和货币政策方向有可能改变.(完)

--编译 李军;审校 母红

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