〔欧洲股市〕收跌,受累于对汇丰和希腊的担忧

欧洲股市：下跌，受银行股和矿业股回落拖累
基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。
* FTSEurofirst 300指数收跌0.6%
* Euro STOXX 50指数大跌1.2%
* 美国大选前谨慎气氛弥漫
路透伦敦11月5日电---欧洲股市周一收跌,因汇丰(HSBA.L)提留的拨备不断攀升,重创银行股,而希腊的政治不确定性也损及市场人气,在美国大选前,投资者避免建立大规模新头寸.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%,报1,108.58点.欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌1.2%,报2,517.67点.
汇丰回落1.3%,对FTSEurofirst 300指数的拖累最大,之前该行表示,美国对其处以反洗钱罚款可能使该行计入逾15亿美元的巨额支出.
汇丰的问题重创其他银行股,STOXX 600欧洲银行指数.SX7P跌1.2%,为表现最差的板块.
交易商还表示,希腊就改革举措进行投票的不确定性也冲击欧洲股市.
"汇丰的业绩还算可以,美国业务提留的拨备令该股受创.希腊问题也令人担忧-这是那些永远挥之不去的问题之一,"MB Capital交易部董事Marcus Bullus称.
成交量低于均值,因许多投资人在周二美国总统大选前离场观望,民调显示罗姆尼和奥巴马之间难分伯仲.
交易员预计周二在美国大选进行时,欧股不会有什么进展.
英国富时100指数.FTSE收跌0.5%,报5,839.06点;德国股市DAX指数.GDAXI回落0.51%,报7,326.47点,法国CAC-40指数.FCHI下跌1.26%,报3,448.50点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。
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