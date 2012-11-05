〔欧洲股市〕收跌,受累于对汇丰和希腊的担忧

* FTSEurofirst 300指数收跌0.6%

* Euro STOXX 50指数大跌1.2%

* 美国大选前谨慎气氛弥漫

路透伦敦11月5日电---欧洲股市周一收跌,因汇丰(HSBA.L)提留的拨备不断攀升,重创银行股,而希腊的政治不确定性也损及市场人气,在美国大选前,投资者避免建立大规模新头寸.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%,报1,108.58点.欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌1.2%,报2,517.67点.

汇丰回落1.3%,对FTSEurofirst 300指数的拖累最大,之前该行表示,美国对其处以反洗钱罚款可能使该行计入逾15亿美元的巨额支出.

汇丰的问题重创其他银行股,STOXX 600欧洲银行指数.SX7P跌1.2%,为表现最差的板块.

交易商还表示,希腊就改革举措进行投票的不确定性也冲击欧洲股市.

"汇丰的业绩还算可以,美国业务提留的拨备令该股受创.希腊问题也令人担忧-这是那些永远挥之不去的问题之一,"MB Capital交易部董事Marcus Bullus称.

成交量低于均值,因许多投资人在周二美国总统大选前离场观望,民调显示罗姆尼和奥巴马之间难分伯仲.

交易员预计周二在美国大选进行时,欧股不会有什么进展.

英国富时100指数.FTSE收跌0.5%,报5,839.06点;德国股市DAX指数.GDAXI回落0.51%,报7,326.47点,法国CAC-40指数.FCHI下跌1.26%,报3,448.50点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI