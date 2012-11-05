〔金属期市〕期铜触及两个月低位,市场关注美国大选和中国权力交接

* 投资者等候周二的美国大选结果

* 印尼最高法院撤销政府矿业出口禁令--行业机构

* 中国服务业PMI指数逊于预期

路透伦敦11月5日电---期铜周一触及两个月低位,因本周将迎来美国总统大选、中国领导层权力交接以及两家央行会议,这促使金融市场冒险的投资者作壁上观.

大多数分析师称,若共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)在周二美国大选中获胜,将为进一步放松监管和减税扫清道路,而若奥巴马连任,可能增加在教育、研究和基础设施等领域的公共投资.

"从市场人气观点和基本面角度看,我认为投资者将等待观望大选结果.看来本次大选是一场旗鼓相当的较量,"巴克莱分析师Gayle Berry表示.

"这是当前最可能导致(金属价格)沿某个方向变动的事件."

中国十年一次的领导层权力交接--中共十八大会议定于周四开幕,同日欧洲央行(ECB)和英国央行将举行货币政策会议.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌0.2%,报每吨7,650 per美元,上周五收盘报每吨7,665.50美元.

伦铜盘中触及日低7,596美元,为9月5日以来最低.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌1.15美分,报每磅3.4700美元,盘中交投区间为3.4485-3.5025美元.

"我们发现,势均力敌的美国总统大选结果通常带动标准普尔500指数.SPX上涨,而现任总统连任往往利好美元,"德意志银行在研究报告中称.

美元普遍走坚,这通常对美元定价的金属不利,因为这使得金属对于其他货币持有者而言变得昂贵.

"就中国而言,我们猜测推出促进经济成长动议的时间将晚于金融市场的预期,这将维持系列工业金属价格支撑基础岌岌可危的局面,"德意志银行称.

中国人民银行周五发布报告称,下一阶段要把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者的平衡,重在保持货币环境的稳定,为市场经济自身的调整和稳定机制发挥作用创造条件.并将保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳合理增长.[ID:nSB2082513].中国是世界最大的铜消费国,而铜广泛应用于建筑和电力等领域.

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浏览中国服务业PMI图表,请点击:(link.reuters.com/dyh85s)

**未来消费者需求疲弱**

汇丰中国10月服务业PMI与略有回落,但仍保持扩张势头,表明中国此前的"稳增长"政策逐步见效,经济筑底企稳.[ID:nSB2081597]

汇丰(HSBC)和英国市场调研机构Markit周一联合公布数据显示,10月中国服务业采购经理人指数(PMI)自上月54.3的高点略微下滑,至53.5;当月新业务指数亦有所下滑,至53.0.

"汇丰中国服务业数据并不特别亮丽,且美国大选和中国领导层更替双重效应导致亚洲市场普遍迟滞,因此金属市场一直严重偏向防御,"一位伦敦交易员称.

"下一步将会发生什么存在不确定性,且欧元正在下滑,加上缺乏其他刺激因素,市场正略微下跌.受这些数据拖累下跌后,市场有些超卖,但目前没有真正的投资买盘涌向市场."

上海期货交易所监控的库存CU-STX-SGH周五达到197,937吨,为六个月高位,较9月7日猛增31%,这也打击市场情绪.

三个月期铝CMAL3收在每吨1,906美元,上周五收于1,925美元.期镍CMNI3收报每吨15,900美元,低于上周五收报15,970美元.

印度尼西亚最高法院撤销了该国政府5月6日禁止出口未加工金属(含镍矿石和铝土矿)的禁令,令期铝和期镍承压.

三个月期锌CMZN3收报每吨1,869美元,略低于上周五收盘的1,874美元;期锡CMSN3收报20,100美元,上周五收报20,160美元;期铅CMPB3报2,127美元,高于上周五的2,095美元.

以下为1618 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 347.25 -0.90 -0.26 344.75 0.73

LME期铝 1909.50 -15.50 -0.81 2020.00 -5.47

LME期铜 7652.25 -13.25 -0.17 7600.00 0.69

LME期铅 2128.50 33.50 +1.60 2034.00 4.65

LME期镍 15933.00 -37.00 -0.23 18650.00 -14.57

LME期锡 20150.00 -10.00 -0.05 19200.00 4.95

LME期锌 1869.00 -5.00 -0.27 1845.00 1.30

上海期铝 15290.00 -70.00 -0.46 15845.00 -3.50

上海期铜 55820.00 -790.00 -1.40 55360.00 0.83

上海期锌 14730.00 -110.00 -0.74 14795.00 -0.44

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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