〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,但不确定因素限制涨幅

路透11月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一小涨,交易商称受技术性支撑,且投资人担心全球主要产区天气恶劣限制产量.

但出口需求疲弱且美国大选和月度供需报告的不确定性限制了涨幅.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2在短暂跌穿100日移动均线切入位后寻获支撑,自6月18日后,该合约一直收在该关键技术水准之上.

12月合约在接近30日移动均线切入位8.68-1/8美分时遭遇阻力,自10月24日后,该合约也未能收在该水准之上.

美国农业部周一早间公布,上周出口检验小麦1,399.7万蒲式耳,高于一周前的970万,但低于市场预估的1,500-2,000万.

分析师预计周一收盘后,美国农业部将公布冬麦优良率降至39%,一周前为40%.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收高1-1/2美分,报每蒲式耳8.66美元.

今日CBOT小麦预估成交量为112,128口.(完)

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