〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,但不确定因素限制涨幅

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透11月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一小涨,交易商称受技术性支撑,且投资人担心全球主要产区天气恶劣限制产量.
但出口需求疲弱且美国大选和月度供需报告的不确定性限制了涨幅.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ2在短暂跌穿100日移动均线切入位后寻获支撑,自6月18日后,该合约一直收在该关键技术水准之上.
12月合约在接近30日移动均线切入位8.68-1/8美分时遭遇阻力,自10月24日后,该合约也未能收在该水准之上.
美国农业部周一早间公布,上周出口检验小麦1,399.7万蒲式耳,高于一周前的970万,但低于市场预估的1,500-2,000万.
分析师预计周一收盘后,美国农业部将公布冬麦优良率降至39%,一周前为40%.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收高1-1/2美分,报每蒲式耳8.66美元.
今日CBOT小麦预估成交量为112,128口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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美国第四季GDP环比年率未修正，持平于前值增长1.9%。 美国1月商品贸易逆差692亿美元，趸售库存下降0.1%。 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)公布，美国2月消费者信心指数上升至2001年7月来最高114. 8，预估为111.0，1月经修正后为111.6，前值为111.8。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (1