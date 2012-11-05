〔美国债市〕公债在周二美国总统大选前上涨,对希腊的忧虑犹在

路透纽约11月5日电---美国公债周一上涨,因投资人担忧周二美国总统大选,且希腊民众对尚未获得批准的新一轮撙节计划爆发的罢工和示威活动令该国获得更多金援的前景蒙尘.

希腊民众走上街头抗议政府提议的最新一轮撙节计划,两天后希腊议会将就该项计划进行投票,此计划是希腊得到更多金援及避免破产所需的.

投资人的忧虑加重,因民调显示,美国总统奥巴马和对手、共和党总统候选人罗姆尼的支持率不相伯仲,令人很难看清楚全球最大经济体美国未来的路径.

"在美国大选及希腊议会周三投票前,风险资产表现略为疲弱及有轧平头寸动作,这提振了公债,"Calvert Investments投资组合经理Matt Duch说.

指标10年期公债US10YT=RR价格上升10/32,收益率(殖利率)从周五尾盘的1.72%降至1.684%.收益率处于近期交投区间的中部,但接近介于1.38%至2.38%的一年交投区间的低端,前者为纪录低位.

一些分析师称,奥巴马在大选中胜出将有利美国公债,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克可能在2014年1月其任期届满后继续留任,如果是罗姆尼当选总统,将有利股市表现,因他支持对企业友好的政策及减税.

自奥巴马首次出任总统迄今,标普500指数.SPX累计上升50%,公债也攀升.

美国财政悬崖将是未来另一个关键因素.自1月1日起,美国政府支出将要自动削减约6,000亿美元,且将增税.

无论是哪一位总统候选人胜出,解决预算问题将是重中之中.但可能会出台怎样的解决方案和达成怎样的妥协目前仍不清楚.

如果奥巴马胜出,"我们认为债市很可能上涨,因对负面成长冲击的忧虑增强,"巴克莱的Anshul Pradhan说,"另一方面,罗姆尼当选总统可能降低出现财政悬崖的机率."

周一,汇丰控股(HSBA.L)可能被处以巨额罚款的消息提振对美债的避险需求.

欧洲最大银行--汇丰控股周一表示,触犯美国反洗钱规定的罚款,可能使汇控付出远高于15亿美元的代价,而且可能遭到刑事罪名起诉.[ID:nST0571247]

美债上涨,和避险德债升至两个月高位的走势一致.

相反,西班牙公债面临卖压,周四该国将标售多至45亿欧元的公债,包括2011年中以来最长年期的公债标售.

欧洲央行证实,该央行正评估对以西班牙证券作为抵押品向该国提供贷款的条款,这消息也打压市场人气.

几个月来,西班牙的借贷成本下降,因预期如果西班牙寻求救助,欧洲央行将买入该国债券.

30年期公债US30YT=RR价格升21/32,收益率从周五尾盘的2.91%降至2.873%.

公司债市场方面,IFR称,AbbVie Inc在美国高级别市场推出最大规模的美元计价公司债,将发行六批债券,筹资147亿美元,于周一稍晚定价.

-------------------------1950 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+01/32) 0.278

五年期公债US5YT=RR 100-08/32 (+04/32) 0.697

10年期公债US10YT=RR 99-15/32 (+10/32) 1.684

30年期公债US30YT=RR 97-18/32 (+21/32) 2.873 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>