〔美国股市〕小幅收高,在美国总统大选前市场交投清淡

* 成交是年内最清淡的交易日之一

* 道指收高0.15%,标普500指数收高0.22%,Nasdaq指数上扬0.59%

路透纽约11月5日电---美国股市周一小幅收涨,在周二美国大选前,市场成交是年内最清淡的交易日之一.

无论是奥巴马连任,还是罗姆尼当选,大选结果出炉将最终结束过去几周令市场走势迟滞的不确定性.

"今日没有人会大举押注,"Contango Capital Advisors投资策略部门董事Perry Piazza表示.

周一纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量仅为43.4亿股,低于65亿股的年内日成交均值.

"过去几周,市场走势缺乏方向,因对明年财政和税收政策不确定.你可以判断当不确定性消除后,市场可能出现一些释然性的升势."Piazza称.

美股三大股指中Nasdaq指数表现最强,受助于苹果(AAPL.O)大涨1.4%,报584.62美元,该股自9月21日创下705.07美元的收盘高位后已经回落17%.

一旦选举尘埃落定,市场焦点将转向"财政悬崖"问题,除非国会达成协议,软化影响,否则6,000亿美元的加税和削减支出会严重拖累明年经济表现.

Harris Private Bank投资长Jack Ablin称,纯理论而言,总统对短期经济影响不大,但仍可能冲击市场.

美国的预算危机可能阻碍全球经济成长.周日,全球主要经济体领导人向美国施压,要求其避免财政悬崖以防大规模经济放缓.

另一个影响成交量的因素是飓风桑迪的余波未了,仍有约3-4万美国人无家可归.该超级风暴在美国东北部肆虐,对基础建设和房屋造出大规模破坏.

道琼工业指数.DJI收高19.28点,或0.15%,至13,112.44点;标准普尔500指数.SPX收涨3.06点,或0.22%,至1,417.26点.Nasdaq指数.IXIC上扬17.53点,或0.59%,至2,999.66点.

费城半导体指数.SOX升1.6%,提振Nasdaq指数.

地产股指数.HGX上扬1.8%.

原油期货价格上扬以及两大能源公司第三季盈利表现带动标普能源股指数.GSPE升0.7%.

全球最大的离岸原油钻井船队运营商Transocean Ltd (RIG.N) RIGN.VX大涨5.6%,报48.64美元,该公司公布的第三季经调整盈利高于预期.

美国第二大电力公司Southern Co (SO.N)公布第三季业绩后,股价下挫2.5%,报44.62美元.

标普公用事业股指数.GSPU下滑1.66%,在标普10大类股中表现最差.

美国第二大有线电视运营商时代华纳有线电视(Time Warner Cable)TWC.N重挫6.4%,报91.93美元,此前该公司公布的季度盈利不及预期.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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