〔纽约汇市〕欧元兑美元跌至近两个月低点,投资人静待美国大选

路透纽约11月5日电---欧元兑美元周一跌至近两个月低点,因议会对希腊确保国际援助所需改革举措进行投票的结果不明朗,且投资人静待周二美国总统大选.

在欧元跌穿200日移动均线切入位后,欧元的技术面前景也低迷,预示短期内可能进一步走软.

希腊政府周一向议会递交了确保国际救助所需的最新撙节措施方案,但因不满的公众举行了长达一周的示威和罢工,该方案周三在议会是否能投票通过仍不明朗.