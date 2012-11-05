〔纽约汇市〕欧元兑美元跌至近两个月低点,投资人静待美国大选

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 欧元兑美元跌穿200日移动均线切入位,可能进一步走软
* 在希腊议会就撙节措施投票前,投资人的担忧殃及人气
* 美国大选不确定性支撑美元
路透纽约11月5日电---欧元兑美元周一跌至近两个月低点,因议会对希腊确保国际援助所需改革举措进行投票的结果不明朗,且投资人静待周二美国总统大选.
在欧元跌穿200日移动均线切入位后,欧元的技术面前景也低迷,预示短期内可能进一步走软.
希腊政府周一向议会递交了确保国际救助所需的最新撙节措施方案,但因不满的公众举行了长达一周的示威和罢工,该方案周三在议会是否能投票通过仍不明朗.
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FDIC：联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国第四季GDP环比年率未修正，持平于前值增长1.9%。 美国1月商品贸易逆差692亿美元，趸售库存下降0.1%。 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)公布，美国2月消费者信心指数上升至2001年7月来最高114. 8，预估为111.0，1月经修正后为111.6，前值为111.8。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (1