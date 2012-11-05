〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,厌恶风险的投资者关注美国大选

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透多伦多11月5日电---加元兑美元周一小幅走软,在美国大选周二举行前,投资者寻求风险较低的资产.
加元跟随一系列商品货币的谨慎基调,因民调显示,美国总统奥巴马与竞选对手,共和党总统候选人罗姆尼的支持率不相上下.
加元兑美元CAD=D4在北美市场收报0.9967加元,或1.0033美元,上周五收报0.9956加元,或1.0044美元.
金融市场将密切关注美国大选.美国国会未来的组成也将在该国应对所谓财政悬崖的问题上发挥重要作用.
在加拿大9月建筑许可意外回落的数据公布后,加元触及日低.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
FDIC：联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国第四季GDP环比年率未修正，持平于前值增长1.9%。 美国1月商品贸易逆差692亿美元，趸售库存下降0.1%。 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)公布，美国2月消费者信心指数上升至2001年7月来最高114. 8，预估为111.0，1月经修正后为111.6，前值为111.8。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (1