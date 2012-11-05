〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,厌恶风险的投资者关注美国大选

路透多伦多11月5日电---加元兑美元周一小幅走软,在美国大选周二举行前,投资者寻求风险较低的资产.

加元跟随一系列商品货币的谨慎基调,因民调显示,美国总统奥巴马与竞选对手,共和党总统候选人罗姆尼的支持率不相上下.

加元兑美元CAD=D4在北美市场收报0.9967加元,或1.0033美元,上周五收报0.9956加元,或1.0044美元.

金融市场将密切关注美国大选.美国国会未来的组成也将在该国应对所谓财政悬崖的问题上发挥重要作用.

在加拿大9月建筑许可意外回落的数据公布后,加元触及日低.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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