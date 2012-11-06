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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 02:06 BJT

〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率为0.392%,投标倍数为3.41

路透华盛顿11月6日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.392

中值 0.377

低值 0.303

价格 99.949348

高值得标比率 82.78%

投标倍数 3.41

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,089,300

总投标 109,217,289,300

竞争性投标得标 31,855,100,000

非竞争性投标得标 44,989,300

FED附加 0

一级交易商投标 85,363,000,000

一级交易商得标 16,783,850,000

直接投标 14,357,000,000

直接得标 7,088,390,000

间接投标 9,352,300,000

间接得标 7,982,860,000

发行细节

发行日 2012/11/15

到期日 2015/11/15

CUSIP码 912828TX8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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