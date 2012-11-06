〔英国债市〕英债表现强于德债,受助于公债标售需求稳健

路透伦敦11月6日电---英国政府公债周二表现强于可比德债,此前英国公债标售获得稳健需求,扭转了近期因对新一轮量化宽松政策押注降温影响的跑输德债的走势.
许多市场人士认为英债跑输德债的走势已经过度.
英国债务管理局标售32.5亿英镑2022年到期英债获得的投标倍数为1.93.
12月英债期货FLGZ2收升6个跳动点,报119.63,可比德债期货FGBLZ2跌4个跳动点,报142.09.
投资人的注意力现转向美国总统大选结果,全球最大经济体财政和货币政策转变的风险令避险资产获得良好支撑.
"明日英债将从美国公债走势中获得引领,因市场将对大选结果作出反应."花旗固定收益策略师Jamie Searle表示.他称市场也在关注周三希腊议会就撙节措施的投票.
英债投资人周四将关注英国央行货币政策会议,此前许多分析师下调了对新一轮量化宽松政策的期望值.(完)
--编译 李军;审校 母红
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