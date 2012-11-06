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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 01:28 BJT

〔EIA月报〕EIA上调2013非OPEC石油日产量增幅预估至126万桶

路透11月6日电---美国能源资料协会(EIA)周二将非石油输出国组织(OPEC)国家2013年石油日产量增幅预估上调至126万桶,上月预估为124万桶.

EIA在其月度短期能源展望报告中预计2013年非OPEC石油日产量为5,367万桶,今年日产量增幅由上月预估的57万桶下调至47万桶.(完)

--编译 李军;审校 母红

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