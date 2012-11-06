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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 02:21 BJT

〔EIA月报〕EIA下调今明两年全球石油日需求增幅预估

路透11月6日电---美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中,将2012年全球原油日需求增长预估下调4万桶,至75万桶.

EIA还将2013年全球石油日需求增长预估下调3万桶,至89万桶.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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