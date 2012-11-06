〔金属期市〕期铜上涨脱离两个月低位,但美国大选前市场情绪谨慎

更新版 1-台湾个股：彰银3月底前将发行100亿台币次顺位债，并加强海外布局
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。
* 希腊罢工和美国财政悬崖依然令价格承压
* 中国即期铜需求仍旧低迷
* 中国保税仓库铜库存达75万吨--麦格理
路透伦敦11月6日电---期铜周二略微上涨,从上日触及的两个月低位反弹,得益于价格跌落激发新的买盘,但美国总统大选前的不确定性限制了涨势.
伦敦金属交易所(LME)指标期铜合约CMCU3收报每吨7,700美元,周一收盘报每吨7,650美元,当时盘中触及两个月低位7,596美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2升3.6美分,报每磅3.5060美元,盘中交投区间为3.4700-3.5165美元.
全球股市周二上涨,美国选民前往投票,总统大选选情胶着令市场交投迟滞,与此同时欧元持稳,尽管围绕希腊下一笔金融援助存在不确定性.
中国领导层换届,以及希腊民众举行罢工抗议新的财政紧缩计划,也打击市场情绪.
周一公布的数据显示,汇丰中国10月服务业采购经理人指数(PMI)略有回落,但仍保持扩张势头,表明中国此前的"稳增长"政策逐步见效,经济筑底企稳.这为金属价格带来些许支撑.[ID:nSB2081597]
"中国PMI略微回落但仍高于50的荣枯分水岭,加上市场超卖和美国大选前部分投资者轧平仓位,推动期铜略微走高.但很难说这波涨势会持续多久,"法国兴业银行分析师Robin Bhar指出.
铜价9月份弹升约8%,得益于美联储第三轮量化宽松(QE)政策、欧洲央行(ECB)承诺购买债券、以及日本和中国推出刺激措施.
但期铜在10月份下挫逾5%,因有关实货需求将回升的预期落空.目前铜价较年初仅上涨1%.
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**需求低迷,库存高企**
中国现货铜价格较上海期货交易所近月铜期货价格SHMETC贴水,表明这个世界最大铜消费国补充库存的进展迟缓.
中国大部分铜库存位于保税仓库内,估计保持在75万吨左右,远高于2011年底的逾30万吨,但北京当局料将通过基础设施投资来刺激中国经济.
中国料将很快恢复囤积一些基本金属(包括铜和铝),并从国内冶炼商手中买入,而需求疲弱已导致冶炼商遭受重挫.
三个月期铝CMAL3收盘时无交易,最后买入价为每吨1,920美元,对比周一收盘价1,906美元.
三个月期镍CMNI3收在16,075美元,周一收盘报15,900美元;期锌CMZN3收在1,899美元,上日报1,869美元;期锡CMSN3收报20,625美元,高于上日的20,100美元;期铅CMPB3收报2,165美元,上日报2,127美元.
以下为1717GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 350.65 3.65 +1.05 344.75 1.71
LME期铝 1922.00 16.00 +0.84 2020.00 -4.85
LME期铜 7722.25 72.25 +0.94 7600.00 1.61
LME期铅 2174.25 47.25 +2.22 2034.00 6.90
LME期镍 16094.00 194.00 +1.22 18650.00 -13.71
LME期锡 20652.00 552.00 +2.75 19200.00 7.56
LME期锌 1900.75 31.75 +1.70 1845.00 3.02
上海期铝 15300.00 10.00 +0.07 15845.00 -3.44
上海期铜 56050.00 230.00 +0.41 55360.00 1.25
上海期锌 14830.00 100.00 +0.68 14795.00 0.24
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。
* 人民币微收升，波动区间继续收窄 * 客盘略偏购汇，大行适度提供美元流动性 * 区间双向波动已成市场共识 * 汇价料延续6.83-6.89元区间宽幅波动 * 关注晚间美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月22日 - 人民币兑美元即期周三微收升，波动区间继续收 窄，中间价则继续小跌。交易员指出，早盘时段客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行 则继续适度提供美元流动性；但全天来看结购汇较为均衡。除非外部环境明显变化，否则人 民币将延续区间波动。 他们并表示，当前内外部环境均不支持人民币汇率出现趋势性升贬走势，区间双向波动 已成市场共识，关注晚间美联储会议记录是否会有3月加息的新线索，若加息预期不足，短 期美元可能转弱。 “美元指数日内上涨主要受欧元带动，人民币日内走势跟日圆等非美货币差不多。日内 客盘比较均衡，甚至略偏结汇。”一中资行交易员表示，“整个2月除了有油盘的那几天， 客盘都有点偏结汇。” 亦有外资行交易员表示，如果没有外力推动，人民币很难突破6.8
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。