〔金属期市〕期铜上涨脱离两个月低位,但美国大选前市场情绪谨慎

* 希腊罢工和美国财政悬崖依然令价格承压

* 中国即期铜需求仍旧低迷

* 中国保税仓库铜库存达75万吨--麦格理

路透伦敦11月6日电---期铜周二略微上涨,从上日触及的两个月低位反弹,得益于价格跌落激发新的买盘,但美国总统大选前的不确定性限制了涨势.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜合约CMCU3收报每吨7,700美元,周一收盘报每吨7,650美元,当时盘中触及两个月低位7,596美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2升3.6美分,报每磅3.5060美元,盘中交投区间为3.4700-3.5165美元.

全球股市周二上涨,美国选民前往投票,总统大选选情胶着令市场交投迟滞,与此同时欧元持稳,尽管围绕希腊下一笔金融援助存在不确定性.

中国领导层换届,以及希腊民众举行罢工抗议新的财政紧缩计划,也打击市场情绪.

周一公布的数据显示,汇丰中国10月服务业采购经理人指数(PMI)略有回落,但仍保持扩张势头,表明中国此前的"稳增长"政策逐步见效,经济筑底企稳.这为金属价格带来些许支撑.[ID:nSB2081597]

"中国PMI略微回落但仍高于50的荣枯分水岭,加上市场超卖和美国大选前部分投资者轧平仓位,推动期铜略微走高.但很难说这波涨势会持续多久,"法国兴业银行分析师Robin Bhar指出.

铜价9月份弹升约8%,得益于美联储第三轮量化宽松(QE)政策、欧洲央行(ECB)承诺购买债券、以及日本和中国推出刺激措施.

但期铜在10月份下挫逾5%,因有关实货需求将回升的预期落空.目前铜价较年初仅上涨1%.

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**需求低迷,库存高企**

中国现货铜价格较上海期货交易所近月铜期货价格SHMETC贴水,表明这个世界最大铜消费国补充库存的进展迟缓.

中国大部分铜库存位于保税仓库内,估计保持在75万吨左右,远高于2011年底的逾30万吨,但北京当局料将通过基础设施投资来刺激中国经济.

中国料将很快恢复囤积一些基本金属(包括铜和铝),并从国内冶炼商手中买入,而需求疲弱已导致冶炼商遭受重挫.

三个月期铝CMAL3收盘时无交易,最后买入价为每吨1,920美元,对比周一收盘价1,906美元.

三个月期镍CMNI3收在16,075美元,周一收盘报15,900美元;期锌CMZN3收在1,899美元,上日报1,869美元;期锡CMSN3收报20,625美元,高于上日的20,100美元;期铅CMPB3收报2,165美元,上日报2,127美元.

以下为1717GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 350.65 3.65 +1.05 344.75 1.71

LME期铝 1922.00 16.00 +0.84 2020.00 -4.85

LME期铜 7722.25 72.25 +0.94 7600.00 1.61

LME期铅 2174.25 47.25 +2.22 2034.00 6.90

LME期镍 16094.00 194.00 +1.22 18650.00 -13.71

LME期锡 20652.00 552.00 +2.75 19200.00 7.56

LME期锌 1900.75 31.75 +1.70 1845.00 3.02

上海期铝 15300.00 10.00 +0.07 15845.00 -3.44

上海期铜 56050.00 230.00 +0.41 55360.00 1.25

上海期锌 14830.00 100.00 +0.68 14795.00 0.24

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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