〔美国股市〕道琼工业指数收高1.02%,Nasdaq指数上扬0.41%

更新版 1-台湾个股：彰银3月底前将发行100亿台币次顺位债，并加强海外布局
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。
路透纽约11月6日电---美国股市周二攀升,美国选民今日到票站投票选出下一任美国总统,投资人翘首期待选举结果.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高133.24点,或1.02%,至13,245.68点;标准普尔500指数.SPX收涨11.13点,或0.79%,至1,428.39点.Nasdaq指数.IXIC上扬12.27点,或0.41%,至3,011.93点.
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。
* 人民币微收升，波动区间继续收窄 * 客盘略偏购汇，大行适度提供美元流动性 * 区间双向波动已成市场共识 * 汇价料延续6.83-6.89元区间宽幅波动 * 关注晚间美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月22日 - 人民币兑美元即期周三微收升，波动区间继续收 窄，中间价则继续小跌。交易员指出，早盘时段客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行 则继续适度提供美元流动性；但全天来看结购汇较为均衡。除非外部环境明显变化，否则人 民币将延续区间波动。 他们并表示，当前内外部环境均不支持人民币汇率出现趋势性升贬走势，区间双向波动 已成市场共识，关注晚间美联储会议记录是否会有3月加息的新线索，若加息预期不足，短 期美元可能转弱。 “美元指数日内上涨主要受欧元带动，人民币日内走势跟日圆等非美货币差不多。日内 客盘比较均衡，甚至略偏结汇。”一中资行交易员表示，“整个2月除了有油盘的那几天， 客盘都有点偏结汇。” 亦有外资行交易员表示，如果没有外力推动，人民币很难突破6.8
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。