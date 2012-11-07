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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 00:20 BJT

〔标题新闻〕美国将向中国太阳能产品增收18.32-249.96%反倾销关税和14.78-15.97%反补贴关税

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8M7984]

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