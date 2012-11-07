〔欧洲股市〕收低,因明年欧元区经济增长或近零且忧虑美国财政

* FTSEurofirst 300指数收跌1.4%

* 景气类银行股和商品股卖压较重

* Euro STOXX隐含波动性指数大涨

路透伦敦11月7日电---欧洲股市周三大跌,因对欧元区经济及美国财政问题的持续忧虑,扭转了股市对奥巴马连任美国总统的最初释怀涨势.

欧洲股市早盘上涨,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3触及约两个月来的首见水平,因奥巴马在总统选举中获胜,燃点对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将维持其宽松货币政策的希望.

但欧盟执委会周三指出,欧元区经济明年将接近零成长,但2014年成长幅度将回升,执委会对欧元区几个最大经济体的成长预估,都低于各国政府的预测.[ID:nST0572109]

尽管投资人对奥巴马连任总统感到释怀,但他们仍忧虑将于2013年初开始约6,000亿美元节支和增税的美国"财政悬崖"将可能妨碍经济成长.

"大选顺利进行,没有阻滞,(奥巴马)显然大胜,"Capital Spreads市场分析部主管Angus Campbell说.

"之后,欧元区的GDP增长预估被下调,接下来美国金融市场开市,投资人将焦点转向财政悬崖,欧洲股市就大幅下跌."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.4%,报1,099.35点.而美国三大股指盘中一度重挫约2.5%.

各大类股全面下滑,矿业股.SXPP、能源股.SXEP和银行股.SX7P跌幅均达2%.

但法国巴黎银行(BNPP.PA)逆市收高1.1%,受助于季度盈利优于预期.

被视为是投资人避险情绪晴雨表的Euro STOXX 50隐含波动性指数.V2TX跳升6.9%.

英国富时100指数.FTSE收跌1.58%,报5,791.63点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑1.96%,报7,232.83点,法国CAC-40指数.FCHI收低1.99%,报3,409.59点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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