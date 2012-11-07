〔欧元债市〕德债上涨,因美国大选后对成长的忧虑加重及欧元区数据疲弱

* 奥巴马连任总统后,德债上扬

* 欧洲市场的焦点转向希腊议会对撙节计划的投票

* 德国标售33亿欧元五年期公债

路透伦敦11月7日电---德债周三上涨,因美国总统奥巴马成功连任后将面临该国财政挑战,燃点了对全球经济成长的忧虑,且欧元区数据显示该区经济步履蹒跚.

德国五年期公债标售获得需求,不过,投标倍数低于今年均值,因投资者对其低收益率的兴趣不大.

美国总统奥巴马在大选中获行大胜,赢得第二次任期入主白宫,不过共和党仍然在众议院占绝大多数议席.

国会因此在处理6,000亿美元节支及增税财政问题时,两个政党的严重分歧犹在.该计划将在明年开始,除非两党在降低美国财政预算上取得一致.

分析师说,"财政悬崖"威胁美国将再次滑入经济衰退,且这一威胁将支持避险资产.

周三数据显示德国9月工业生产按月跌幅大于预期,且欧盟执委会称明年欧元区经济成长可能接近零.[ID:nST0571893][ID:nST0572109]

12月德债期货FGBLc1触及两个月高位142.88,结算价报142.75,日内收升66个跳动点.

这将10年期德债收益率DE10YT=TWEB拉低6个基点,报1.377%,可比美债收益率跌11个基点,至1.63%.在二级市场,五年期德债DE5YT=TWEB跌6个基点,至0.38%.

德国标售于2017年10月到期的德债DE1141646=TWEB,得标利率为0.42%,低于在10月10日类似标售的0.53%及今年迄今的五年期德债得标利率均值0.63%.

投标倍数为1.5,上月标售时为2.2,今年的均值为2.01.

围绕希腊和西班牙的忧虑持续,支持对较安全资产需求.

在周三希腊议会投票前,数以万计的希腊民众涌入主要广场叫嚣反政府口号,表达不满,因预计议员会以略微优势通过为取得金援及避免破产所需的撙节计划.

西班牙公债略为承压,明日该国标售35-45亿欧元公债,包括五年债和20年债,后者为2011年中以来标售的最长年期公债.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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