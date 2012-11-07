〔金属期市〕期铜跌至两个月低位,因投资者关注焦点转向经济忧虑

* 关注焦点转向美国财政悬崖和希腊撙节投票

* 分析师预料,美元受避险资金流动推动持坚

* 投资者聚焦于中国领导层交接

路透伦敦11月7日电---期铜周三跌至两个月低位,因投资者的关注焦点从美国大选结果转向了欧洲经济疲弱、希腊撙节措施投票、以及美国增税和削减支出的"财政悬崖"问题.

美国总统奥巴马赢得连任的消息甫一传出,期铜应声上涨,因该消息引发市场憧憬华盛顿将继续实施经济刺激措施,从而压低美元.

但美元迅速由跌转升,兑一揽子货币触及两个月高位,并使得以美元计价的金属对其他货币持有者而言变得更昂贵,因注意力迅速转向欧洲存在的诸多问题.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,610美元,低于周二收盘价每吨7,700美元,盘中跌至每吨7,563.25美元的9月初以来低位.

在美国大选结果出炉时,期铜一度上涨1.4%,至每吨7,806.25美元的日内高位.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌6.45美分,报每磅3.4415美元,盘中交投区间为3.4310-3.5440美元.

"投资者已消化美国总统大选的结果,并将注意力转向其他急迫的问题,如即将出现的美国财政悬崖,以及正在进行的希腊预算投票,"INTL FCStone分析师Edward Meir说.

欧盟执委会称明年欧元区经济将几无增长,欧洲央行(ECB)德拉吉表示,该央行预料"短期内"欧元区经济依然疲弱,且数据显示德国9月工业生产降幅大于预估.[ID:nST0572083] [ID:nST0571893]

希腊政府周三在获得国际援助所需的撙节措施方面,化解了分歧并击败了稍早对撙节计划的挑战,但在最终投票前仍面临内部意见分歧和民众愤怒的抗议活动.

分析师称,由于投资者愈加担忧即将迫近的美国"财政悬崖"恐将推动该国深陷经济衰退,由此引发的避险资金流应会令美元获得更多支撑.

德国商业银行分析师Daniel Briesemann指出,期铜可能在未来几天延续跌势,期铜自9月19日触及8,422美元的高位以来,已累计下挫超过8%.

"铜市在很短时期内可能出现一些回调.看看希腊情势,就知道欧元区存在巨大的政治风险,这应会打压欧元和推升美元,"Briesemann说.

Briesemann认为,投机客料将继续令期铜承压,期铜恐将再度跌至周一触及的两个月低位约7,600美元,甚至可能下探至7,500美元的低位.

"但这有望给中长期的进一步上涨提供底部支撑,"他并称.

**期铅短暂走强**

目前投资者的关注焦点正转向世界最大铜消费国--中国10年一度的领导层权力交接,因周四将迎来中共十八大会议.投资者正冀望新一届政府会宣布刺激经济成长的新举措.[ID:nSB2089445]

中国产业下游的铜需求依然疲弱,现货铜较上海近月期铜价格SHMETC仍处于贴水状态.

交易员和分析师表示,中国计划购买基本金属用于国家储备,以帮助国内冶炼商应对经济成长放缓的局面,但这难以明显降低高企的库存.

期铅CMPB收报2,176美元,高于周二收盘价2,165美元.

Briesemann说,由于预期中国电池需求变得强劲和伦敦金属交易所(LME)库存偏低,期铅的短期基本面似乎比较有利.

LME铅库存MPBSTX-TOTAL自2月份以来已下滑17%,42%的仓单取消,未向市场供货.

铅的价差依然偏紧,现货较三个月期铅CMPB0-3的升水周二升至12.50美元,高于周一的10美元,而10月23日为贴水6美元.

期锌CMZN3收在1,896美元,略低于周二收报1,899美元.库存数据MZNSTX-TOTAL显示,最新取消的仓单达88,250吨,令未向消费企业提供的取消仓单总额升至总数的39%.

期镍CMNI3收在15,995美元,低于周二收报的16,075美元;期锡CMSN3收报20,300美元,上日收于20,625美元;期铝CMAL3收在每吨1,920美元,与周二最后买入价每吨1,920美元持平.

以下为1704GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 345.25 -5.35 -1.53 344.75 0.15

LME期铝 1920.50 14.50 +0.76 2020.00 -4.93

LME期铜 7610.25 -89.75 -1.17 7600.00 0.13

LME期铅 2181.00 16.00 +0.74 2034.00 7.23

LME期镍 15991.00 -84.00 -0.52 18650.00 -14.26

LME期锡 20310.00 -315.00 -1.53 19200.00 5.78

LME期锌 1899.00 0.00 +0.00 1845.00 2.93

上海期铝 15335.00 35.00 +0.23 15845.00 -3.22

上海期铜 56560.00 510.00 +0.91 55360.00 2.17

上海期锌 14925.00 95.00 +0.64 14795.00 0.88

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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