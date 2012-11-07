〔纽约期市〕原糖下挫3.3%,罗布斯塔咖啡从九个月低位反弹

路透纽约/伦敦11月7日电---洲际交易所(ICE)原糖期货下挫逾3%,投机卖盘推低价格至七周低位,而伦敦罗布斯塔咖啡因收割压力连续两天跌至九个月低位后反弹.

可可市场下跌超过2%,跌穿关键水平,因传闻全球第二大出产国加纳卖出.ICE阿拉比卡咖啡期货小升.

汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB下跌约2%,因油价大跌,投资人将焦点转向美国和欧洲经济成长问题.美元兑主要货币升至两个月高位,此前美国总统奥巴马成功连任.

美元上涨令美元计价商品的压力加重.

在纽约,3月原糖期货SBc1下跌0.64美分,或3.3%,报每磅18.95美分.该合约结算价七个月来首次跌至19美分以下.

交易员说,美国原油大跌近5%,糖价跟随油价下跌,因投资人卖出打压原糖价格.

市场也预期巴西蔗糖工业协会Unica的新数据将显示巴西中南部主要蔗糖种植区的产量前景改善.

"价格跌穿20美分之势应该短暂,我们预期价格很快回升至该临界线上方,并在下月及明年保持在该水平,"德国商业银行分析师Michaela Kuhl说.

伦敦12月白糖期货LSUc1收低10.40美元,或1.9%,报每吨531.00美元.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2由跌转升,收高10美元,或0.5%,结算价报每吨1,929美元,盘中该合约触及1,906美元低位,此为2月10日来最低水平.

12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收涨0.60美分,或0.4%,报每磅1.5120美元.该合约在1.4820美元上方寻获支持,该水准为6月触及的两年低点.

可可期货下滑,因分析师称受累于来自加纳的原产地卖盘.ICE-12月可可期货CCZ2收跌67美元,或2.7%,结算价报每吨2,399美元.该合约在跌穿100日移动均线切入位2,416美元后扩大跌幅.

Liffe-3月可可期货LCCc2下挫36英镑,或2.3%,收报每吨1,550英镑.该合约在跌穿100日移动均线切入位1,575英镑后延续跌势.(完)