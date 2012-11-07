〔美国债市〕公债价格跳升,奥巴马成功连任带动货币政策保持宽松预期

* 经济料保持低速成长,令美联储政策继续宽松

* 对希腊就撙节措施投票感到不安,避险买盘增加

* 如果国会就美国财政悬崖有妥协,市场走势可能扭转

路透纽约11月7日电---美国公债价格周三跳升,此前美国总统奥巴马成功连任,提升了在经济低速成长的环境下美国货币政策数年内可能保持宽松的观点.

股市大跌以及投资人继续担心欧洲情势令对避险美债的需求增加.希腊议会将就又一套撙节措施进行投票,成千上万的工会工人计划在全国大罢工的第二天包围议会.该大罢工已造成大部分的公共运输瘫痪,学校、银行及政府部门关闭.[ID:nST0571707]

美国公债周二尾盘开始上扬,因美国大选投票统计愈发显示奥巴马将获胜.

奥巴马在芝加哥发表获胜演讲后不到一天,指标10年期公债US10YT=RR升1-05/32,收益率从周二尾盘的1.75%降至1.623%.

"美国公债市场认为我们回到了大选前的基本面,"管理约800亿美元资产的U.S. Bank Wealth Management首席固定收益策略师Dan Heckman表示.

"债市关注焦点是失业情况,美国失业率仍很高,美联储不希望看到,所以他们将保持宽松政策,因此美国公债大涨."他表示.

负债沉重的希腊政局也带动人气.RBC Capital Markets美国利率策略部门主管Michael Cloherty认为情势至关重要.

对希腊情势的担忧远胜于欧洲央行总裁德拉吉试图安抚市场的讲话的影响.德拉吉周三表示,该行新的购债计划允许在公债市场进行无上限的干预,应能驱散对欧元区分裂的担忧.[ID:nST0572101]

"相比德拉吉的讲话,投资人更关注希腊批准一些增税和削减支出的必要性."Cloherty称.

随着美国大选尘埃落定,投资人将注意力转向财政悬崖问题,即明年年初高达6,000亿美元增税和削减支出方案.

分析师警告,美国跌落财政悬崖可能令经济重陷衰退,除非国会达成妥协.

BlackRock旗下市政债集团主管Peter Hayes表示,在达成妥协前,美国公债收益率可能持低.

"当市场开始意识到妥协的可能性时,市场动能将出现转变."他表示,"公债收益率可能回升,资金可能转向风险资产."

Prudential Income首席投资策略师Robert Tipp表示,未来两年将重演过去两年的局面:"低利率、股市上涨、公司债利差收窄以及美元走软.这是底线."

今日升势仍令公债价格和收益率保持在近期(长达一年的)交投区间内.

U.S. Bank Wealth Management的Heckman称,在月度就业增长开始超过20万之前,"成长非常缓慢的经济环境"也将令避险美债得益.

交易商表示,升势不可能将10年期公债收益率压制1.60%关口之下,自9月初该收益率一直守在该水准之上.

另外周三美国财政部标售240亿美元10年期公债,得标利率为1.675%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+03/32) 0.266

五年期公债US5YT=RR 100-15/32 (+16/32) 0.656

10年期公债US10YT=RR 100-01/32(+1-05/32) 1.623

30年期公债US30YT=RR 98-23/32 (+2-04/32) 2.814(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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