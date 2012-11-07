〔美国股市〕道琼工业指数收低2.36%,Nasdaq指数下跌2.48%

路透纽约11月7日电---美国股市周三大跌,道指急跌超过300点,且三大股指均下挫逾2%,因美国总统选举后国会即将展开避免财政悬崖的讨论,且欧洲经济问题再次回到投资人焦点.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌312.95点,或2.36%,至12,932.73点;标准普尔500指数.SPX收低33.86点,或2.37%,至1,394.53点.Nasdaq指数.IXIC下滑74.64点,或2.48%,至2,937.29点.
标普500指数录得6月21日来最大单日跌幅,标普500指数的10大板块全数大跌,纽约证交所和Nasdaq市场均有逾80%的股票下跌.
美股道琼工业指数和标普500指数收在8月初来最低水准.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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