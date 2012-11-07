〔美股业绩〕高通季度营收胜预期,股价盘后劲扬7%

标题新闻：截至2月14日当周美国货币市场基金资产增加4.312亿美元，至2.645万亿美元-iMoneyNet
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路透纽约11月7日电---美国手机芯片制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)周三公布的季度营收超过市场预期,因用于智能手机和平板电脑等设备的晶片需求增加.公布业绩后,该股盘后劲扬7%.
高通对当前季度和会计年度的财测也利多,同其他晶片厂商低迷的前景形成鲜明对比.
高通预计首季营收56-61亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场预估值为56亿美元.
该公司预计2013会计年度营收同比增幅为20-26%.
高通第四季营收为48.7亿美元,较去年同期的41.2亿美元增长18%,且高于市场预估的46.6亿美元.
高通会计年度第四季盈利增至12.7亿美元,或每股盈利0.73美元,去年同期分别为10.6亿美元和0.62美元.
高通预计首季每股盈利介乎0.90-0.98美元.
公布财报后,高通盘后股价急升7%,报62.50美元,收盘重挫约4%,报58.12美元.(完)
--编译 李军;审校 母红
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