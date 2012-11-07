〔加拿大汇市〕加元兑美元在美国大选结束后走低,受累于大选后财政忧虑

路透多伦多11月7日电---加元兑美元周三走软,跌向平价水平,因美国总统奥巴马连任引发的隔夜涨势被不断发酵的对美国和欧洲财政问题的忧虑盖过.

美国总统奥巴马周二击败共和党获得连任,民主党控制了参议院,但共和党仍然在众议院占据多数席位.

选举结果暗示,美国经济政策不会出现大的变动.但投资者担忧正在逼近的美国财政悬崖,因而买入较加元更为安全的资产避险.

加元兑美元CAD=D4收报0.9961加元,或1.0039美元,低于周二收盘价0.9918加元,或1.0083美元.加元表现还不及其他多数主要货币.

在隔夜交易中,加元一度升至近三周高位0.9875加元,或1.0127美元,与其他商品货币一同走强.加元兑欧元EURCAD=触及近一个月来最高,兑英镑GBPCAD=也录得近两周最佳表现.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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