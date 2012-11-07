〔美国股市〕重挫,大选尘埃落定后财政悬崖问题浮出水面

* 大选结束后能源股和金融股重挫

* 投资人再度关注财政悬崖和欧洲情势忧虑

* 苹果大跌,股价跌至熊市区域

* 道指急挫2.36%,标普500指数大跌2.37%,Nasdaq指数劲挫2.48%

路透纽约11月7日电---美国股市周三大跌,道指急跌超过300点,且三大股指均下挫逾2%,因美国总统选举后国会即将展开避免财政悬崖的讨论,且欧洲经济问题再次成为投资人焦点.

标普500指数录得6月来最大单日百分点跌幅,标普500指数的10大板块全数大跌,纽约证交所和Nasdaq市场均有约80%的股票下跌.道琼工业指数和标普500指数收在8月初来最低水准.

金融股和能源股跌幅居前,因在奥巴马连任后金融业和能源业可能面临监管加强.标普金融股指数.GSPF重挫3.5%,标普能源股指数.GSPE大跌3.1%,科技股指数.GSPT下滑2.8%,苹果(AAPL.O)股价进入熊市区域.

美国大选曾被认为是市场一个主要不确定因素,但目前市场的焦点转向财政悬崖,投资人担心如果不能就明年初将启动的规模高达约6,000亿美元削减支出和增税达成协议,可能影响美国经济复苏.

大选后,共和党仍控制美国众议院,参议院则由民主党控制.

Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示,这种分裂的政府局面令人失望,因结构形态造成僵局,没有明确途径可能解开.

"这令多快能够解决财政悬崖问题,或是否能够解决都不明朗."Joy表示.

市场普跌,在欧盟执委会表示,欧元区明年经济难有成长,给短期内改善的希望浇了冷水后,海外情势忧虑令悲观情绪加重.

但部分投资人仍认为今日大跌是买入良机,称不太可能就财政悬崖问题达不成协议,且欧洲的困境已经在市场中消化了.

"无疑欧洲表现将落后于其他发达经济体和新兴市场,但当投资人开始看清欧元区和财政悬崖问题局势后,股市很快会寻获底部,"管理约1,200亿美元资产的American Century Investments高级基金经理人Richard Weiss表示.

道琼工业指数.DJI收跌312.95点,或2.36%,至12,932.73点;标准普尔500指数.SPX收低33.86点,或2.37%,至1,394.53点.Nasdaq指数.IXIC下滑74.64点,或2.48%,至2,937.29点.