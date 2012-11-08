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市场报道 | 2012年 11月 8日 星期四 22:47 BJT

〔美国股市〕在上日大跌后开盘基本持平,仍忧虑财政悬崖但就业数据良好

路透纽约11月8日电---美国股市周四开盘基本持平,因投资人仍然忧虑美国国会就即将出现的财政悬崖问题争论不休,尽管数据显示上周美国初请失业金人数意外下降.

道琼工业指数.DJI小升1.00点,或0.01%,至12,933.73点,标准普尔500指数.SPX上涨1.23点,或0.09%,至1,395.76点,Nasdaq指数.IXIC攀升8.46点,或0.29%,至2,945.75点.

周三美国三大股指均下挫逾2%,标普500指数录得6月来最大单日跌幅.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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