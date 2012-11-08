〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为2.820%,投标倍数为2.77

金属期市：期锌和期铜上涨，因罢工持续且美元下滑
路透伦敦2月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌和期铜价格周二上涨，因加拿大和智利矿场罢工持续，令供应忧虑加重，且美元下滑也在美国总统特朗普发表讲话前支撑金属市场。
路透华盛顿11月8日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 2.820
中值 2.800
低值 2.750
价格/得标
价格 98.589255
高值得标比率 61.46%
投标倍数 2.77
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 16,000,008,200
总投标 44,304,343,800
竞争性投标得标 15,983,444,400
非竞争性投标得标 16,563,800
FED附加 0
初级市场交易商投标 28,526,000,000
初级市场交易商得标 6,736,517,400
直接投标 5,233,000,000
直接投标得标 1,985,407,400
间接投标 10,528,780,000
间接投标得标 7,261,519,600
发行细节
发行日 2012/11/15
到期日 2042/11/15
CUSIP码 912810QY7
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
路透伦敦2月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌和期铜价格周二上涨，因加拿大和智利矿场罢工持续，令供应忧虑加重，且美元下滑也在美国总统特朗普发表讲话前支撑金属市场。
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