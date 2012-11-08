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货币新闻 | 2012年 11月 9日 星期五 02:04 BJT

〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为2.820%,投标倍数为2.77

路透华盛顿11月8日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 2.820

中值 2.800

低值 2.750

价格/得标

价格 98.589255

高值得标比率 61.46%

投标倍数 2.77

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 16,000,008,200

总投标 44,304,343,800

竞争性投标得标 15,983,444,400

非竞争性投标得标 16,563,800

FED附加 0

初级市场交易商投标 28,526,000,000

初级市场交易商得标 6,736,517,400

直接投标 5,233,000,000

直接投标得标 1,985,407,400

间接投标 10,528,780,000

间接投标得标 7,261,519,600

发行细节

发行日 2012/11/15

到期日 2042/11/15

CUSIP码 912810QY7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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