〔欧元债市〕西班牙公债收益率攀升,公债标售结果令市场不安

* 西班牙标售47亿欧元公债显示出需求疲弱的迹象

* 全球成长前景低迷加重外围公债的压力

* 欧洲央行保持利率不变,未暗示未来是否加息

路透伦敦11月8日电---西班牙和意大利公债收益周四攀升,之前进行的西班牙新五年期公债标售显示出需求疲弱的迹象,令部分投资者感到不安.

在欧洲央行宣布保持利率在0.75%不变前数小时进行的此次标售,是西班牙2012年发债计划中的最后一次,使政府资金能在不寻求国际援助的情况下维持更长时间.

如果西班牙求助,将激活欧洲央行购债计划,但欧洲央行总裁德拉吉在政策会议后举行的记者会上重申,是否求助完全取决于各国政府.

今日举行的47亿欧元公债标售中包括18个月来首次标售的较长期公债,但新五年期公债投标范围很广却受到批评.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上扬多至14个基点,至5.86%,为10月中以来最高,其他年期公债的收益率也录得相同的涨幅,意大利公债价格也承压.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB上扬8个基点,报5.00%,因充满风险的全球经济情势也令该国公债承压.

欧洲央行总裁德拉吉称,欧元区经济活动料仍将疲弱,但并未暗示央行正考虑调降主要再融资利率.

有迹象显示,欧元区二线国家经济滑坡的趋势正在向德国蔓延,这一直是支撑德债的因素之一,加之对美国财政悬崖的担忧,进一步增加了对低风险资产的需求.

德债期货FGBLc1升15个跳动点,报142.90,略低于稍早触及的两个月高位.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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