〔欧洲汇市〕英镑兑欧元升至五周高位,此前英国央行维持政策不变

* 英国央行维持利率和量化宽松政策的规模不变

* 英央行公布政策后英镑上涨,是因为部份人士预期央行将推出更多宽松政策

* 但英镑升势料短暂,特别是兑美元

* 英国经济前景仍黯淡,鉴于欧元区经济疲弱

路透伦敦11月8日电---英镑兑欧元周四触及五周高位,因英国央行维持利率和其购债规模不变.

市场广泛预期英国央行将按兵不动,此前英国第三季GDP增长数据强于预期,但交易商说,英镑上涨是因为一些投资人原本预期英国央行将选择追加刺激措施的风险而建仓.

"有些人预期英国央行可能选择推出更多量化宽松政策,因为10月数据较弱,"Forex.com研究部董事说Kathleen Brooks说,她将英镑升势归因于英央行决定按兵不动.

"英国央行会议记录将非常重要,通胀报告也是...英镑/美元可能继续陷于区间内,直至这些报告公布."

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.3%,至0.79605英镑,此为10月1日来的最低.进一步走软可能令欧元跌向其9月底低点0.7923英镑.

英镑兑美元GBP=D4持平在大约1.5980美元,从稍早触及的两周低位1.5930美元反弹.据交易商说,在1.60美元上方有卖盘,可能限制英镑任何升幅.

鉴于其主要贸易伙伴欧元区经济衰退进一步加深,市场忧虑英国经济能否持续复苏,这可能限制英镑兑避险美元的升势.

分析师说,市场忧虑美国议员就"财政悬崖"解决方案进行磋商时,可能出现政治瘫痪,这可能使包括英镑在内的较高风险货币承压,提振避险的美元和日圆.

欧洲央行公布维持利率在0.75%不变,总裁德拉吉说欧元区复苏进展缓慢及渐进,但步伐稳健.[CMN-ECB]

德国9月出口下降步伐创去年底以来最快,进口亦滑落,进一步印证欧元区危机已开始给德国经济构成严重冲击.[ID:nSB2091687](完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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