〔欧洲股市〕在交投震荡中小幅收低,因重新忧虑希腊

欧洲股市：下跌，受银行股和矿业股回落拖累
基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。
* FTSEurofirst 300指数收跌0.2%,Euro STOXX 50指数持稳
* 交投连续第二日保持活跃
* 希腊股市遭重创,因投资人担心救助方案
* Euro STOXX 50指数技术图表利多三角形态完整
路透巴黎11月8日电---欧洲股市周四小跌,日内走势反覆,成交活跃,因市场重新忧虑希腊,投资人感到不安.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%,报1,097.71点,无法从周三跌势中反弹.
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示,下周决定是否批准对希腊的进一步援助可能依然为时过早.[nSB2092123]他的讲话重燃对债务累累的希腊的担忧.
希腊股市重挫,Alpha Bank (ACBr.AT)暴跌13%,National Bank of Greece (NBGr.AT)劲挫11%.希腊ATG指标股指.ATG大跌3.8%,但今年迄今仍上扬17%,在欧元区股指涨幅榜排名第二,仅次于德国DAX指数年内迄今22%的升幅.
德国第二大银行德国商业银行(CBKG.DE)急跌5.8%,跌幅居前.此前德国商业银行公布的第三季盈利逊于预期,且表示今明两年很可能不派息.
不过,其同业法国兴业(SOGN.PA)在日内升幅居前,上扬1.7%,此前该行称第三季交易营收反弹.
"我们处于盘整模式,好消息是自夏季迄今累计的大部份升幅,特别是银行股的,仍能保持,尽管没有正面的消息公布,"Banque Leonardo策略师Banque Leonardo说.
"市场没有新一轮大规模获利了结显示人们开始认为系统危机已结束.美国楼市正复苏,且目前欧洲在应对其债务问题."
STOXX欧元区银行股指数.SX7E自7月底欧洲央行总裁德拉吉承诺拯救欧元区后已经暴涨45%.
成交在周三尾盘放量后周四继续保持强劲,德股和法股成交量均较过去三个月日均值高约30-35%.
欧元区绩优股指标Euro STOXX 50指数.STOXX50E收平,盘中在上扬1%至下滑0.2%之间波动,但该指数图表显示自9月中形成利多的对称三角形态,突破该形态可能迅速将该指数推高至3月水准.
英国富时100指数.FTSE收跌0.27%,报5,776.05点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑0.39%,报7,204.96点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.06%,报3,407.68点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。
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