〔英国债市〕英国央行维持货币政策不变后,英债表现不及德债

路透伦敦11月8日电---英国政府公债周四跑输德债,此前英国央行选择不向脆弱的经济挹注更多刺激货币政策.

12月英债期货FLGZ2收低7个跳动点,报120.13,可比德债期货FGBLZ2攀升23个跳动点.

英国央行周四选择不对经济挹入更多资金,因决策官员寄望央行的新放款方案,且一些官员担心通货膨胀.[ID:nST0572559]

苏格兰皇家银行策略师在研究报告中指出,"英国央行停止回购英债可能令英债表现进一步落后,因英债最大的买家退出市场."

"我们认为最重要的不仅仅是停止回购,而是'在某个时点将有更多量化宽松政策'的这种固有想法出现转变."

欧洲央行总裁德拉吉表示预计欧元区经济活动保持疲弱,但没有暗示该行是否正考虑进一步降息,德拉吉的讲话支撑德债.

周五,英债投资人将关注0930GMT的英国贸易数据,预计将显示9月贸易逆差收窄.

10年期英债GB10YT=RR收益率大致持稳,报1.765%,同可比德债收益率差扩阔3个基点,报41个基点,在过一周扩阔至5月底来未见水准.(完)

--编译 李军;审校 母红

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