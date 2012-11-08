〔金属期市〕期铜上涨,但美国经济忧虑限制涨幅

* 美国财政悬崖担忧打击市场人气

* 投资者关注中国领导层交接

* 欧洲央行维持利率不变

* LME期锌取消仓单数量跳升

路透伦敦11月8日电---期铜周四在谨慎交投中上涨,因主要金属消费国中国即将迎来领导层权力交接,这或许带来新的经济刺激措施,不过对需求疲弱和美国经济的忧虑限制了涨势.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘没有成交,最后买入价为每吨7,630美元,较周三升0.3%,盘中一度下滑0.5%,低见7,571美元.

期铜自9月19日触及约8,422美元的高位以来,已累计下挫10%左右,受累于市场担忧全球经济成长放缓、需求疲弱,以及近来美国可能爆发削减支出和增加税收的财政悬崖.专家称财政悬崖恐将导致美国经济衰退.

期铜周三触及了每吨7,563.25美元的两个月低位.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上升2.8美分,报每磅3.4695美元,盘中交投区间为3.4345-3.4715美元.

"由于几个指数在今年底前调整权重,我们可能看到金属的一些有趣走势,且基本金属价格或许略微反弹,"花旗分析师David Wilson说.

两个主要大宗商品指数--标准普尔-高盛(S&P GSCI)商品价格指数.SPGSCI以及道琼斯-瑞银(DJ-UBS)商品价格指数.DJUBS每年通过调整其商品组合实现再平衡,追踪这些指数的基金会相应调整其权重,导致买入或卖出期货合约.

"但在11月底之前,很难看到一些推动价格大举升高或下跌的因素.我们看到一些消费企业少量买入,但目前市场人气并不特别积极."

高盛分析师Max Layton说,该投行看涨明年上半年的铜价行情.

"我们预料,中国下游企业消化库存活动结束、建筑竣工增长强劲、中国房地产销售持续升温且基础设施固定资产投资(FAI)强劲增长,并会抵消其他行业的持续疲态,"他在研究报告中称.

欧洲央行(ECB)周四宣布维持指标利率于纪录低点0.75%不变,并称没有迹象显示欧元区经济在年底前出现复苏,此后欧元跌至两个月低位,令金属价格承压.[ID:nST0572473] [ID:nST0572479]

美元走强,使得美元计价的大宗商品价格对于其他货币持有者而言变得更昂贵.

德国9月出口下降步伐创去年底以来最快,进口亦滑落,进一步印证欧元区危机已开始给德国经济构成严重冲击.[ID:nSB2091687],这进一步加剧市场的悲观情绪.

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**中国领导层换届**

投资者关注中国10年一度的领导层权力交接事件--周四开幕的中共十八大会议,以找寻可能影响金属需求的,即将推出任何刺激措施或未来政策方向的蛛丝马迹.[ID:nSH0119391]

"迄今为止,十八大会议讲话内容一直符合预期.对投资者而言没有出现任何特别令人鼓舞的事情,"东方期货衍生品主管Andy Du说.

分析师亦警告称,铜精矿供应增长的步伐可能最终导致全球精炼铜库存激增.

"第三季智利铜精矿出口猛增和中国铜精矿产量持续增长,可能最终推动全球精炼铜产量增加,"中国五矿期货有限公司发表研究报告称.

其他金属方面,期铅CMPB3扬升1.4%,收报每吨2,207美元,分析师预料明年铅的表现跑赢大盘.

"中国铅酸电池需求迅速扩张似乎与日益严格的环保法规不符,预示未来几年中国供应缺口正在扩大,"Natixis商品研究主管Nic Brown在研究报告中称.

"我们预测,2013年铅价走势将明显胜过其他基本金属,最近几周的迹象巩固了我们对期铅的看涨观点."

期锌CMZN3跳涨1.7%,收于每吨1,929美元,此前取消仓单,或指定在伦敦金属交易所(LME)注册仓库交割的锌猛增至684,650吨,达到总库存的41%.

LME库存数据MZNSTX-TOTAL显示,比利时安特卫普仓库的取消仓单数量大增30,000吨,令可提供给消费企业的金属数量减少.

期铝CMAL3收高0.3%,报每吨1,925美元;期镍CMNI3升1%,至每吨16,160美元;期锡CMSN3收盘时没有交易,买入价为20,500美元,上涨1%.

以下为1718 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 346.25 2.10 +0.61 344.75 0.44

LME期铝 1922.00 2.00 +0.10 2020.00 -4.85

LME期铜 7634.25 24.25 +0.32 7600.00 0.45

LME期铅 2212.25 36.25 +1.67 2034.00 8.76

LME期镍 16127.00 132.00 +0.83 18650.00 -13.53

LME期锡 20551.00 251.00 +1.24 19200.00 7.04

LME期锌 1925.25 29.25 +1.54 1845.00 4.35

上海期铝 15280.00 -55.00 -0.36 15845.00 -3.57

上海期铜 55740.00 -820.00 -1.45 55360.00 0.69

上海期锌 14875.00 -50.00 -0.34 14795.00 0.54

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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