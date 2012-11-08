〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美元上涨和股市下跌

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透11月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌,交易商说,因美元走强,股市下跌及在美国农业部(USDA)周五1330 GMT公布11月作物生产和供需求报告前投资人平仓.
路透访问分析师的调查显示,预期2012年美国玉米产量达106.47亿蒲式耳,将为六年低位,且低于USDA在10月时预估的107.06亿.
调查显示,预料2012/13年玉米结转库存为6.28亿蒲式耳,将为17年低位,略高于USDA在10月预估的6.19蒲式耳.
路透访问26名分析师的调查显示,美国玉米产量预估将较上月预估略为下降,至六年来最低水平,明年夏季库存将为17年来最少,尽管价格高企限制需求.
周四美国农业部公布,上周美国出口销售20.93万吨玉米,介于预估区间的15-25万吨.
民间出口商称向日本销售了15.24万吨2013/14作物销售年度的美国玉米.
欧洲交易商说,韩国玉米加工协会(KOCOPIA)在周四寻求5.5万玉米标购中拒绝所有报价,而且没有买入任何玉米.
Global Weather Monitoring气象学家John Dee说,南美种植地区天气改善,但周四和周五阿根廷迎来骤雨,将推迟田间工作和最早播种工作."将在较广泛地区有0.50至1.00英寸的降雨,并有地区性较多的降雨"
他说,阿根廷下周初天气较为干燥将扶助提振作物前景,10月底时降雨过多.
12月合约的关键阻力位为100日移动均线切入位7.53-3/4美元,重要支撑位在200日移动均线切入位6.49-1/4美元.九日相对强弱指标在46.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价下跌3美分,报每蒲式耳7.41-1/4美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为298,061口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
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