〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美元上涨和股市下跌

路透11月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌,交易商说,因美元走强,股市下跌及在美国农业部(USDA)周五1330 GMT公布11月作物生产和供需求报告前投资人平仓.

路透访问分析师的调查显示,预期2012年美国玉米产量达106.47亿蒲式耳,将为六年低位,且低于USDA在10月时预估的107.06亿.

调查显示,预料2012/13年玉米结转库存为6.28亿蒲式耳,将为17年低位,略高于USDA在10月预估的6.19蒲式耳.

路透访问26名分析师的调查显示,美国玉米产量预估将较上月预估略为下降,至六年来最低水平,明年夏季库存将为17年来最少,尽管价格高企限制需求.

周四美国农业部公布,上周美国出口销售20.93万吨玉米,介于预估区间的15-25万吨.

民间出口商称向日本销售了15.24万吨2013/14作物销售年度的美国玉米.

欧洲交易商说,韩国玉米加工协会(KOCOPIA)在周四寻求5.5万玉米标购中拒绝所有报价,而且没有买入任何玉米.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee说,南美种植地区天气改善,但周四和周五阿根廷迎来骤雨,将推迟田间工作和最早播种工作."将在较广泛地区有0.50至1.00英寸的降雨,并有地区性较多的降雨"

他说,阿根廷下周初天气较为干燥将扶助提振作物前景,10月底时降雨过多.

12月合约的关键阻力位为100日移动均线切入位7.53-3/4美元,重要支撑位在200日移动均线切入位6.49-1/4美元.九日相对强弱指标在46.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价下跌3美分,报每蒲式耳7.41-1/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为298,061口.(完)

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