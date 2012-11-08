〔纽约期市〕原糖因巴西收割触及逾两年低位,可可期价走低

路透纽约/伦敦11月8日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周四收在逾两年最低,因天气干燥有利于最大种植国巴西的甘蔗收割加速.可可期货重挫,受累于大规模展期交易和多头结清头寸.

咖啡期货走坚,汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB也小幅上扬.

纽约3月原糖期货SBc1下跌0.11美分,或0.6%,报每磅18.84美分,为该合约自2010年8月以来的最低收位.该合约稍早触及18.69美分的低位.

4-3月年度巴西中南部主要甘蔗种植带的糖产量首次超过上年的累计总产量,因过去几个月天气干燥,有助于糖加工厂弥补收割开始之初,因降雨导致收割放缓,并进而造成的产量损失.

巴西蔗糖工业协会Unica报告称,10月下半月糖产量同比增长73%,为255万吨,当时乙醇产量增长54%,甘蔗压榨率攀升56%.

上述数据在日内稍后公布,之前原糖期价已走低,因市场预期该数据利空.

伦敦12月白糖期货LSUc1收低5.10美元,或1%,报每吨525.90美元.

交易商称,可可期货放量下跌,不过,工业买盘限制跌幅.

ICE-3月可可期货CCc2收跌59美元,或2.5%,结算价报每吨2,340美元,为该合约自7月26日以来的最低收位.在跌穿200日移动均线切入位2,361美元,并触发止损卖盘后扩大跌幅.

Liffe-3月可可期货LCCc2下挫32英镑,或2.1%,收报每吨1,518英镑,为该合约自7月24日以来的最低收位.该合约也跌穿200日移动均线切入位1,536英镑.

罗布斯塔咖啡上扬,升至昨日触及的九个月低位1.906美元之上.1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2由跌转升,收高37美元,或1.9%,结算价报每吨1,966美元.

12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收涨0.20美分,报每磅1.5140美元,盘中跌至6月19日以来最低1.4990美元后反弹.(完)