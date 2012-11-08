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亚洲 | 2012年 11月 9日 星期五 05:34 BJT

〔美国股市〕日本企业ADR重挫,此前日本公布疲弱经济数据

路透纽约11月8日电---日本企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四重挫,因日本公布的机械订单数据逊于预期,令投资人愈发担心日本经济正陷入衰退,且日圆强势令丰田汽车(7203.T)等大型出口商ADR承压.

纽约上市的丰田汽车(TM.N)大跌1.67%,报78.35美元,盘中低见78.27美元.佳能(CAJ.N)收挫1.27%,报31.07美元.

日股日经指数周四收跌1.5%,至三周收盘低位,因机械订单数据逊于预期加剧日本经济衰退担忧,且日圆上涨给出口股带来冲击.

日圆上涨,因市场担忧美国"财政悬崖"问题恐将美国和全球经济推入衰退.财政悬崖涉及总额6,000亿美元的增税和削减支出.[.TCN]

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.96%.标普500指数.SPX.INX重挫1.22%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS回落0.86%,纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.88%;拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫1.61%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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