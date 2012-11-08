〔美国股市〕日本企业ADR重挫,此前日本公布疲弱经济数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透纽约11月8日电---日本企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四重挫,因日本公布的机械订单数据逊于预期,令投资人愈发担心日本经济正陷入衰退,且日圆强势令丰田汽车(7203.T)等大型出口商ADR承压.
纽约上市的丰田汽车(TM.N)大跌1.67%,报78.35美元,盘中低见78.27美元.佳能(CAJ.N)收挫1.27%,报31.07美元.
日股日经指数周四收跌1.5%,至三周收盘低位,因机械订单数据逊于预期加剧日本经济衰退担忧,且日圆上涨给出口股带来冲击.
日圆上涨,因市场担忧美国"财政悬崖"问题恐将美国和全球经济推入衰退.财政悬崖涉及总额6,000亿美元的增税和削减支出.[.TCN]
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.96%.标普500指数.SPX.INX重挫1.22%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS回落0.86%,纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.88%;拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫1.61%.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。